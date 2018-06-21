Погода в Узбекистане на 22 июня

Погода в Узбекистане на 22 июня21.06.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21о, днем 33-35о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 32-37о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 32-37о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.Температура ночью 19-24о, днем 34-39о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21о, днем 30-35о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 22-27о.
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УЗИНФОРМ