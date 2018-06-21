



Погода в Узбекистане на 22 июня



ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21о, днем 33-35о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 32-37о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 32-37о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.Температура ночью 19-24о, днем 34-39о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21о, днем 30-35о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 22-27о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи