Делегация ОЭС посетила МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Халилом Ибрахимом Акчой.

В ходе аудиенции министр и его гость обсудили ключевые аспекты развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и других областях, возможности реализации новых совместных проектов.

В рамках визита делегация ОЭС также посетит Кабинет Министров Узбекистана, ведомство внешней торговли, туризма и другие структуры. Также запланировано посещение Бухары.

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