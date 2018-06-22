Глава государства провел рабочее совещание

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с членами правительства и администраций регионов, которое было посвящено вопросам привлечения иностранных инвестиций и реализации инвестиционных проектов.

В рамках мероприятия были представлены результаты анализа текущего состояния и потенциала развития национальной экономики.

Так, за минувшие пять месяцев 2018 года зарегистрировано 776 новых совместных и иностранных предприятий. Это на 496 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в нынешнем году с участием иностранных инвестиций предусмотрена реализация 377 территориальных и 148 отраслевых проектов.

Глава нашего государства отметил, что актуальной задачей является облегчение процессов реализации проектов.

В частности, 20 июня президентом было принято постановление "О дополнительных мерах по ускоренной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов".

Согласно данному постановлению отныне плата за экспертизу предпроектной и проектной документации по инфраструктурным проектам, реализуемым на основе Решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, не взимается.

Кроме того, не взимается также плата за экспертизу тендерной документации и импортных контрактов по государственным закупкам товаров, осуществляемым за счет средств Государственного бюджета и государственных целевых фондов, Фонда реконструкции и развития, кредитов, привлекаемых под гарантию Правительства. Размер оплаты комплексной экспертизы предварительных и заключительных технико-экономических основ сокращен в 4 раза.

Кроме того, отменено требование разработки финансово-экономического отчета по кредитам, реализуемым за счет кредитов международных финансовых институтов, либо в одностадийном порядке.

Президент дал поручения по последовательной реализации предусмотренных в постановлении мероприятий, разработке нового, еще более упрощенного порядка подготовки, экспертизы и утверждения документов по инвестиционным и инфраструктурным проектам.

Кроме того, ответственным руководителям было поручено привлекать иностранные инвестиции и оказать практическое содействие иностранным инвесторам по всем вопросам, в том числе, проведению экспертизы, финансированию и реализации проектов.

Даны поручения по внедрению единой электронной информационной системы, которая полностью охватит все процессы реализации проектов, позволит осуществлять мониторинг от стадии разработки и до их реализации.

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