



Деятельность УМЭД Узбекистана будет упорядочена



ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию деятельности университета мировой экономики и дипломатии". Документ гласит: "В целях кардинального повышения эффективности системы подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации дипломатических, управленческих кадров и специалистов в сфере международных отношений, совершенствования научно-методологического и информационно-аналитического обеспечения внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности страны, а также во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года № УП–5400 "О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности": 1. Установить, что Университет мировой экономики и дипломатии (далее – Университет) входит в систему Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и является базовым высшим образовательным учреждением, обеспечивающим подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и научно-педагогических кадров, проведение на высоком уровне фундаментальных и научно-прикладных исследований по следующим направлениям: международная экономика и менеджмент;

международные отношения и политические науки;

международное публичное и частное право;

гидовское сопровождение и переводческая деятельность. 2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Университета: обеспечение высокого качества подготовки специалистов-международников в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности республики на основе использования передового зарубежного опыта, в том числе современных инновационных, педагогических технологий и научных разработок, эффективной координации деятельности образовательных и научно-исследовательских учреждений страны в данном направлении;

усиление прикладного содержания учебных планов и программ, практической направленности образовательного процесса, призванных обеспечить углубление самостоятельной подготовки студентов, формирование и развитие у них аналитического мышления, устойчивых профессиональных навыков, высоких духовно-нравственных и патриотических качеств;

создание действенной системы переподготовки и повышения квалификации кадров-международников в целях формирования постоянно обновляемого перспективного кадрового резерва Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и иных профильных министерств и ведомств;

кардинальное повышение эффективности фундаментальных и научно-прикладных исследований, направленных на выработку прогнозных оценок и перспектив развития международных отношений, сотрудничества с зарубежными партнерами, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны;

подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации по приоритетным направлениям международных отношений;

организацию с использованием современных методов и средств обучения высококвалифицированных профессиональных переводчиков и гидов, призванных обеспечить сопровождение официальных мероприятий и делегаций зарубежных стран на высшем и высоком уровнях;

выработку и реализацию организационно-правовых мер по развитию и укреплению материально-технической базы Университета, улучшению материального стимулирования и социальной защиты его работников, созданию достойных условий для их эффективной работы. 3. Упразднить Институт управления и Дипломатические курсы Университета и создать на их базе Высшую школу дипломатии при Университете (далее – Высшая школа) со статусом юридического лица. Определить основными задачами Высшей школы: переподготовку и повышение квалификации работников министерств иностранных дел и внешней торговли, работников других заинтересованных министерств и ведомств, вовлеченных во внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, органов государственной власти на местах, государственных и негосударственных организаций путем проведения краткосрочных и долгосрочных учебных курсов на договорной основе;

создание необходимых условий для овладения работниками, вовлеченными в реализацию внешнеполитического и внешнеэкономического курса республики, глубокими и всесторонними знаниями в области международной экономики и менеджмента, международного права и правовой политики, мировой истории и культуры, в том числе стран возможного пребывания, дипломатического протокола и этикета, навыками ведения переговоров, принятия взвешенных и прагматичных решений в любых условиях, владения ими государственным и иностранными языками на высоком уровне;

организацию постоянно действующих курсов по переподготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров высших образовательных учреждений по направлениям образования Университета. Определить, что Высшая школа осуществляет подготовку магистров в рамках годичных программ бизнес-администрирования (MBA) на платно-контрактной основе по направлениям образования Университета. 4. Утвердить обновленные организационные структуры Университета мировой экономики и дипломатии, а также Высшей школы дипломатии при Университете согласно приложениям №№ 1 и 2. Предоставить ректору Университета право по согласованию с министром иностранных дел Республики Узбекистан вносить изменения в организационные структуры Университета и Высшей школы в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда. 5. Установить, что, начиная с 2018/2019 учебного года: срок обучения по направлениям бакалавриата Университета составляет четыре года, при этом студенты, ранее принятые на обучение, завершают его и получают диплом согласно действующему порядку;

прием на обучение по всем направлениям бакалавриата Университета осуществляется по итогам государственных тестовых испытаний по иностранному языку, математике/истории, родному языку и литературе;

вводится порядок прохождения абитуриентами предварительного экзамена, по итогам которого принимается решение об их включении в список сдающих государственные тестовые испытания;

продолжительность обучения по направлениям магистратуры Университета составляет один год для обучающихся с отрывом от производства и два года – без отрыва от производства;

прием в магистратуру осуществляется в установленном порядке путем сдачи письменных экзаменов по специальности и экзамена по иностранному языку. 6. Согласиться с предложением Министерства иностранных дел, Министерства экономики и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан об установлении в 2018/2019 учебном году квот приема студентов в бакалавриат Университета в количестве 150 человек (в том числе по государственным грантам 30 человек), магистратуру Университета – в количестве 50 человек (в том числе по государственным грантам 10 человек) согласно приложению № 3, с возможностью дополнительного приема по повышенным контрактным ставкам в соответствии с законодательством. Определить, что, начиная с 2019/2020 учебного года, численность студентов, поступающих в магистратуру, устанавливается Университетом по согласованию с Министерством иностранных дел и Министерством экономики Республики Узбекистан из расчета до 50 процентов от квоты приема в бакалавриат (в том числе 20 процентов от количества выделенных для магистратуры мест по государственным грантам) и исходя из потребностей восполнения резерва высококвалифицированных специалистов-международников, научных и научно-педагогических кадров по соответствующим направлениям внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности республики. Утвердить перечень организаций-заказчиков кадров и распределение между ними выпускников бакалавриата Университета мировой экономики и дипломатии согласно приложению № 4. 7. Предоставить Университету право: разрабатывать образовательные стандарты в установленном порядке, разрабатывать и утверждать квалификационные требования, учебные планы и учебные программы, а также систему оценки знаний студентов с учетом передового международного опыта и обеспечения интеграции учебного процесса с практикой;

принимать, в порядке исключения, на обучение в магистратуру по специальности "Гидовское сопровождение и переводческая деятельность" лиц, успешно завершивших обучение в бакалавриате по иным смежным направлениям;

устанавливать нормы времени по видам деятельности профессорско-преподавательского состава;

разрабатывать и обеспечивать реализацию планов и программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по направлениям образования Университета;

внедрять совместные образовательные программы с ведущими зарубежными высшими образовательными учреждениями по направлениям бакалавриата, магистратуры и послевузовского образования;

распоряжаться платно-контрактными (включая поступления от повышенных контрактных ставок) и внебюджетными средствами для укрепления материально-технической базы, привлечения на договорной основе специалистов, материального стимулирования сотрудников Университета и Высшей школы с условием рационального и эффективного использования этих средств;

оказывать на договорной основе консалтинговые и экспертно-аналитические услуги по направлениям деятельности Университета, создавать организационно-правовые и инновационно-инвестиционные структуры для реализации этих задач. Возложить на Университет совместно с профильными министерствами и ведомствами функции по координации деятельности академического лицея Университета и Дошкольного образовательного учреждения "Дипнихол", а также оказанию учебно-методического и информационно-ресурсного содействия негосударственному образовательному учреждению "Ташкентская международная школа имени Улугбека". 8. Создать в структуре Университета: а) Центр международных экономических и политических исследований, определив его основными задачами: проведение фундаментальных и прикладных исследований в области международной экономики и менеджмента, расширения экспортного потенциала страны, привлечения инвестиций и туристских потоков, мировой политики и международной безопасности, других приоритетных направлений современной науки и практики международных отношений;

подготовку и внедрение в учебный процесс новых курсов и программ в сфере международной экономики и политики, направленных на повышение эффективности профессиональной, научно-исследовательской и аналитической подготовки специалистов-международников;

разработку на основе проведенных исследований информационно-аналитических, прогнозных материалов и рекомендаций по вопросам повышения эффективности внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны; б) Центр международно-правовых исследований и сравнительного публичного права, определив его основными задачами: проведение глубоких фундаментальных и прикладных исследований в сфере международного публичного и частного права, формирование правовых основ внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны;

осуществление системного анализа развития правовой политики, законодательства и правоприменительной практики в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности республики, внедрение результатов исследований в учебный процесс и в работу по подготовке учебно-методической литературы нового поколения с учетом передового международного опыта;

эффективное вовлечение молодых ученых в перспективные исследовательские проекты в сфере сравнительного правоведения, международного экономического и коммерческого права, других отраслей современной юридической науки и практики, направленных на совершенствование системы правового регулирования международных отношений Республики Узбекистан. 9. Установить, что: источниками финансирования деятельности Центра международных экономических и политических исследований и Центра международно-правовых исследований и сравнительного публичного права (далее – центры) являются средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, поступления от реализации услуг на договорной основе, выделяемые гранты на научно-технические программы, а также другие источники, не запрещенные законодательством;

привлечение на работу в качестве научных сотрудников центров осуществляется на конкурсной основе из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт научной и практической работы, в том числе на условиях совместительства;

координацию исследовательских работ, проводимых центрами, осуществляет Министерство иностранных дел Республики Узбекистан с учетом основных задач внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны. 10. Определить, что: а) с 1 сентября 2018 года в Высшей школе в обязательном порядке проходят переподготовку и повышение квалификации следующие категории работников: административно-управленческий персонал министерств иностранных дел и внешней торговли, других министерств и ведомств, органов государственной власти на местах, вовлеченный во внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, – один раз в три года;

работники органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, других профильных государственных учреждений, зачисленные в кадровый резерв для назначения на руководящие должности, связанные с выполнением функций в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности;

работники, назначаемые на дипломатические и административно-технические должности (в том числе их супруги) в заграничные учреждения Республики Узбекистан и в международные организации на квотные места, выделенные для Узбекистана;

педагогические кадры высших образовательных учреждений по направлениям международных отношений и политических наук, международной экономики и менеджмента, международного публичного и частного права, гидовского сопровождения и переводческой деятельности – один раз в три года; б) за слушателями курсов Высшей школы, обучающимися с отрывом от производства, на весь период обучения сохраняется занимаемая должность по основному месту работы, заработная плата и приравненные к ней платежи; в) обучение, переподготовка и повышение квалификации в Высшей школе осуществляется на договорной основе согласно планам и программам, ежегодно утверждаемым министром иностранных дел Республики Узбекистан. Предоставить Высшей школе право проводить специализированные образовательные курсы для негосударственных организаций на коммерческой основе. 11. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить: ежегодное определение и утверждение размера стоимости обучения в бакалавриате и магистратуре на платно-контрактной основе с учетом фактических расходов на подготовку высококвалифицированных кадров и стратегии развития Университета. При этом стоимость обучения по контракту в Университете не может превышать размер стоимости обучения на платно-контрактной основе, устанавливаемый по соответствующим направлениям и специальностям для высших образовательных учреждений республики, более чем в три раза;

введение регулярной практики внутриведомственной ротации кадров Университета и Высшей школы в центральный аппарат Министерства иностранных дел и заграничные учреждения Республики Узбекистан;

оформление въездных виз для иностранных преподавателей, ученых и специалистов, привлекаемых в деятельность и приглашаемых для участия в совместных мероприятиях Университета, без взимания консульских и иных сборов. 12. Министерству внешней торговли, Государственному комитету по инвестициям, Государственному комитету по развитию туризма, Институту стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, органам государственной власти на местах, министерствам и ведомствам, вовлеченным во внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан: в соответствии с программами прохождения учебной практики оказывать всестороннее содействие Университету в организации обязательных стажировок студентов в соответствующих подразделениях профильных министерств и ведомств для отработки на практике полученных ими в ходе учебы практических и теоретических знаний;

ввести в практику организацию краткосрочных стажировок профессорско-преподавательского состава, исследователей Университета и Высшей школы в подведомственных подразделениях для ознакомления с их деятельностью и получения новых знаний о приоритетных направлениях государственной политики в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности;

обеспечить регулярное проведение занятий, чтение лекций в Университете и Высшей школе (в том числе на условиях почасовой оплаты или совместительства) руководящим составом, ответственными работниками и специалистами-практиками по актуальным вопросам международных отношений, внутренней и внешней политики страны. 13. Определить основными источниками финансирования деятельности Университета и Высшей школы средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, внебюджетные средства Университета и Высшей школы, включая поступления от платно-контрактной формы обучения, поступления от реализации услуг на договорной основе, гранты, в том числе зарубежные, и другие источники, не запрещенные законодательством. Создать в Университете, наряду со специальным фондом материального стимулирования работников бюджетных учреждений и организаций, за счет внебюджетных средств, включая платно-контрактные средства (в том числе поступающие за обучение по повышенным контрактным ставкам), Специальный фонд материального стимулирования административно-управленческого, профессорско-преподавательского, научного, учебно-вспомогательного, технического и обслуживающего персонала (далее – Специальный фонд) в размере до 85 процентов от фонда оплаты их труда. 14. Установить, что: ректору Университета предоставляется право устанавливать за счет средств Специального фонда работникам Университета и Высшей школы ежемесячные надбавки в размере до 100 процентов от должностного оклада с учетом объема и эффективности их работы, а также применять другие дополнительные меры материального стимулирования в соответствии с законодательством;

порядок формирования и использования средств Специального фонда, а также критерии установления ежемесячных надбавок работникам Университета и Высшей школы определяются Университетом по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан;

с 1 июля 2018 года доплаты к должностным окладам за выслугу лет и дипломатические ранги, установленные для работников системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, применяются и в отношении сотрудников Университета и Высшей школы. 15. Министерству финансов Республики Узбекистан выделить в 2018 году и предусматривать в последующие годы в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан выделение необходимых ассигнований для реализации задач, предусмотренных настоящим постановлением. 16. Включить Университет: в перечень организаций для обязательной рассылки (в одном экземпляре) законов, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров, нормативно-правовых актов Министерства внешней торговли, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета по инвестициям, Государственного комитета по развитию туризма, Государственного таможенного комитета, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, других профильных министерств и ведомств, органов государственной власти на местах;

в перечень организаций, получающих бесплатные экземпляры (в одном экземпляре) печатной и книжной продукции (правовые, социально-политические и экономические издания);

в реестр обязательной рассылки статистической информации Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, а также других министерств и ведомств. 17. Утвердить Программу комплексных мер по кардинальному совершенствованию деятельности Университета мировой экономики и дипломатии согласно приложению № 5. 18. Кабинету Министров Республики Узбекистан: в недельный срок утвердить Положение о порядке приема в бакалавриат и магистратуру Университета мировой экономики и дипломатии;

в месячный срок принять постановление по вопросам укрепления и расширения материально-технической базы Университета и Высшей школы, строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения объектов, созданию целостной инженерно-технической и информационно-коммуникационной инфраструктуры Университета до конца 2020 года;

обеспечить введение в классификатор направлений и специальностей высшего образования специальностей "международная экономика и менеджмент", "гидовское сопровождение и переводческая деятельность". 19. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Университета мировой экономики и дипломатии обеспечить в установленном порядке выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление иностранным преподавателям, ученым и специалистам, привлекаемым для работы в Университет, без взимания государственной пошлины. 20. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., Государственного советника Президента Республики Узбекистан Касимова Р.С., первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и министра иностранных дел Республики Узбекистан Камилова А.Х.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи