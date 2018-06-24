МИД Узбекистана выступило с заявлением

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня ведомство внешней политики Узбекистана выступило с заявлением в связи с принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе".

В заявлении говорится:

"22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН на пленарной сессии приняла резолюцию "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе". Документ, проект которого был разработан Узбекистаном совместно с соседними государствами Центральной Азии, единогласно поддержан всеми государствами-членами ООН.

Принятие резолюции явилось практической реализацией инициативы Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, выдвинутой в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке. В своем выступлении глава Узбекистана заявил о проведении под эгидой ООН Международной конференции высокого уровня по Центральной Азии в Самарканде в ноябре 2017 года и предложил разработать по ее итогам специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку усилий центральноазиатских государств по обеспечению безопасности и укреплению регионального сотрудничества.

Соавторами резолюции стали 55 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Среди них – Австралия, Австрия, Афганистан, Беларусь, Германия, Италия, Индия, Индонезия, Канада, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Республика Корея, Сингапур, Турция, Швейцария, Эквадор и другие. В консультациях по проработке документа активно и конструктивно участвовали все ведущие государства-партнеры стран Центральной Азии, включая Россию, КНР, США и ЕС.

В резолюции признается важная роль стран Центральной Азии в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также в поощрении регионального и международного сотрудничества. Особо отмечаются крупные региональные и международные инициативы центральноазиатских государств в областях безопасности и развития.

В документе Генеральная Ассамблея заявляет о своей поддержке прилагаемых странами региона усилий и инициатив, направленных на укрепление стабильности и экономического сотрудничества в Центральной Азии. С удовлетворением отмечая региональную поддержку инициативы Узбекистана по созыву консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе, резолюция призывает их эффективно использовать платформу таких консультаций для совместного решения актуальных проблем региона. В документе приветствуется проведение первого саммита глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в Астане.

В резолюции отмечается важность развития двустороннего и регионального сотрудничества в области укрепления безопасности, рационального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, смягчения экологических и социально-экономических последствий высыхания Аральского моря, создания современной транспортной и транзитной системы в регионе, углубления связей в сферах просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства и спорта.

Особое внимание придается совместным усилиям центральноазиатских государств, направленным на содействие мирному процессу и социально-экономическому развитию в Афганистане. Подчеркивается значимость Ташкентской конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", состоявшейся в марте текущего года, для достижения мира и примирения в этой стране.

Резолюция призывает международное сообщество, в частности специализированные учреждения, фонды и программы системы ООН, поддерживать приоритетные направления регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии, определяемые самими странами региона.

Единогласное одобрение и принятие данной резолюции в ООН свидетельствует о широком международном признании совершенно новой атмосферы доверия и добрососедства в Центральной Азии, сформировавшейся благодаря открытой, взвешенной и конструктивной внешней политике Республики Узбекистан под руководством Президента Ш.М.Мирзиёева. Обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, народы которой связаны тысячелетними узами братства и добрососедства, общей историей, религией, культурой и традициями, является главным приоритетом внешнеполитического курса Узбекистана.

Безусловно, принятая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является важным этапом в становлении Центральной Азии как единого консолидированного региона, государства которого способны совместными усилиями решать общие проблемы, обеспечить процветание региона и благополучие его многомиллионного населения".

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