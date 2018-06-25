Погода в Узбекистане на 26 июня

Погода в Узбекистане на 26 июня25.06.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 19-21о, днем 32-34о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 33-38о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный5-10 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о.
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УЗИНФОРМ