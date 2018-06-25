



Погода в Узбекистане на 26 июня



ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 19-21о, днем 32-34о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 33-38о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный5-10 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи