



МИД Узбекистана посетил посол Новой Зеландии



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Новой Зеландии Иэн Александр Хилл. Встреча была организована с целью обсуждения ключевых вопросов двусторонней повестки дня, приоритетными направлениями развития которой были названы политика, торговля и экономика, инвестиции, селькое хозяйство, альтернативная электроэнергетика, туризм, наука и образование и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи