Глава Узбекистана поздравил журналистов

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам СМИ и печати с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении главы государства говорится:

"Дорогие друзья!



Я искренне рад поздравить всех вас и ветеранов сферы, внесших огромный вклад в ее развитие, с вашим профессиональным праздником – Днем работников печати и средств массовой информации, который отмечается в стране 27 июня, и выразить всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Наш народ хорошо знает и высоко ценит самоотверженный труд работников средств массовой информации, направленный на утверждение в нашем обществе демократических ценностей, обеспечение конституционных прав граждан на получение информации, доведение до них оперативной и достоверной информации о происходящих в мире и стране социально-политических процессах, событиях.



Благодаря усилиям, таланту и мастерству тысяч представителей этой благородной профессии средства массовой информации становятся все более близки к жизни народа, его радостям и заботам, играют незаменимую роль в формировании нового, демократического облика Узбекистана.



В годы независимости количество средств массовой информации увеличилось в стране почти в 4 раза и достигло 1500, что свидетельствует о последовательном продолжении преобразований в сфере.



Самое важное, наряду с ростом количественных показателей наблюдаются и глубокие качественные изменения. Это видно на примере расширения в национальном медиапространстве сети негосударственных средств массовой информации, их результативной деятельности, ускоренного развития интернет-журналистики. Все это – важные факторы становления гражданского общества.



Вам, конечно, хорошо известно, что в последнее время осуществляется огромная работа по повышению роли средств массовой информации в происходящих в стране демократических процессах, формировании гражданского общества, а также по укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала газет, теле- и радиоканалов, главное – использованию СМИ в качестве площадки для плюрализма мнений и взглядов.



Мы приветствуем атмосферу гласности, объективного анализа и критики в публикациях, телерадиопередачах, рост количества материалов, поступающих от наших журналистов из-за рубежа.



Сегодня, укрепляя сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья, наращивая темпы демократических преобразований в стране, мы хорошо понимаем, что наряду с другими сферами нам предстоит большая работа и в области информации. Средства массовой информации должны не на словах, а на деле стать “четвертой властью”. Это – веление времени, требование наших реформ.



В первую очередь, в центре нашего внимания должны находиться такие актуальные вопросы, как повышение эффективности деятельности СМИ, их превращение в свободную трибуну для диалога с народом, формирование современного рынка информационных услуг, здоровой конкурентной среды.



Заслуживает внимания проводимая с этой целью нашим парламентом активная работа по внесению в законодательные акты изменений и дополнений, направленных на дальнейшую демократизацию и развитие информационной сферы.



В этом плане также следует отметить практическую работу по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана, укреплению его материально-технической базы, повышению ставок авторского вознаграждения, организации “клубов друзей” между творческими коллективами редакций, с одной стороны, и крупными компаниями, хозяйствующими субъектами и банками, с другой.



В целях совершенствования системы подготовки современных кадров для средств массовой информации мы недавно образовали Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.



Всестороннее изучение достижений в области СМИ, научно-теоретических основ журналистики и современных медиатехнологий будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров на уровне международных стандартов.



Несомненно, проводимая в сфере большая практическая работа создаст прочную базу, которая позволит отечественным журналистам занять достойное место в мировом информационном пространстве.



Уважаемые работники средств массовой информации!



Сегодня ваше действенное слово, активная гражданская позиция жизненно необходимы для того, чтобы довести до населения всю значимость осуществляемой работы по модернизации и обновлению страны, мобилизовать наших соотечественников на достижение новых, еще более высоких рубежей, эффективную реализацию стоящих перед нами задач.



Действительно, именно такие люди, как вы, способны в любой сложной ситуации оставаться верными принципам справедливости, своим жизненным и творческим убеждениям, смело выносить на обсуждение непростые проблемы, волнующие людей, формировать для их устранения общественное мнение.



В обеспечении гласности, приоритета справедливости и закона в обществе, укреплении основ демократического правового государства мы опираемся прежде всего на вас, ваши знания и талант.



Уверен, что вы станете примером для многих, особенно в жизненной и профессиональной подготовке молодежи, ее воспитании гармонично развитыми личностями, считающими своим священным долгом преданно служить своей стране и народу.



Разумеется, и впредь нашими важными задачами останутся улучшение условий жизни и труда работников средств массовой информации, достойная оценка и стимулирование их непростой и ответственной деятельности, внимание и забота о дальнейшем развитии сферы.



Дорогие друзья!



Еще раз от всей души поздравляю вас с Днем работников печати и средств массовой информации.



Желаю всем вам здоровья, счастья и новых успехов, мира и благополучия вашим семьям".

УЗИНФОРМ