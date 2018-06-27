Обсуждены перспективы развития автопрома в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с членами правительства, которое было посвящено вопросам развития автомобилестроительной отрасли страны.

В ходе встречи были проанализированы недостатки, препятствующие развитию сферы, среди которых были названы укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления, экспорт автомобилей по цене ниже себестоимости, действий по снижению которой также не предпринималось.

Глава государства дал ряд указаний ответственным руководителям по снижению себестоимости продукции автомобилестроения, повышению уровня локализации, сокращению объема импорта, разработке концепции дальнейшего развития автомобильной отрасли страны.

Президент отметил необходимость обеспечения предприятий отрасли оборотным капиталом, совершенствования системы производства и реализации автомобилей на внутреннем и внешнем рынках, призвал уделить внимание пересмотру размещения автосалонов и распределения автомобилей, упорядочению системы реализации автомобилей на внутреннем рынке.

УЗИНФОРМ