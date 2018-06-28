МИД Узбекистана посетил эксперт из США

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с пребывающим с визитом в Ташкенте с группой авторитетных международных исследователей общественным деятелем и ученым из США, председателем Института Центральной Азии и Кавказа при Университета Дж.Хопкинса Фредериком Старром.

Встреча была посвящена актуальным аспектам развития узбекско-американского диалога в различных областях, вопросам международной и региональной повестки дня.

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