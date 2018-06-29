



Глава Узбекистана поздравил туркменского коллегу



ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения (Г.Бердымухаммедову исполнился 61 год), пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Также стороны рассмотрели текущее состояние и ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, производства, энергетики, транспорта и коммуникаций, а также науки, образования и культуры. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи