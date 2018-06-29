Глава Узбекистана поздравил туркменского коллегу

Глава Узбекистана поздравил туркменского коллегу29.06.2018 12:39
ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения (Г.Бердымухаммедову исполнился 61 год), пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Также стороны рассмотрели текущее состояние и ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, производства, энергетики, транспорта и коммуникаций, а также науки, образования и культуры. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
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