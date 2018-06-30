В Узбекистане начали готовиться к празднованию Дня независимости

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О подготовке и проведении празднования 27-летия государственной независимости Республики Узбекистан".

Документ гласит:

"Сегодня, когда Узбекистан вступил в новый этап национального развития, еще больше возрастают роль и значение нашего бесценного достояния – независимости. Во всех сферах и отраслях осуществляются масштабные преобразования, повышаются уровень и качество жизни населения.



Пройденный нами за этот период непростой путь вновь и вновь подтверждает очень важную истину. Государственный суверенитет и независимость открыли для нашей страны и народа поистине беспрецедентные возможности. Только на основе независимости мы смогли создать прочный фундамент свободной и благополучной жизни, нашего великого будущего.



С этой точки зрения исторические даты и события, связанные с обретением независимости Родины, занимают особое место в нашей общественно-политической и духовной жизни.



В целях достойной встречи и широкого празднования 27-летия независимости Узбекистана, на протяжении многих веков являвшейся заветной мечтой нашего народа, открывшей новую страницу в истории страны, благодаря которой она стала равноправным членом мирового сообщества:



1. Утвердить состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 27-летия государственной независимости Республики Узбекистан согласно приложению.



2. Республиканской комиссии в недельный срок разработать программу организационно-практических, духовно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий под девизом "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!".



При подготовке программы исходить из основных положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и Государственной программы "Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий".



При этом особое внимание следует уделить глубокому раскрытию на научно-просветительской основе и жизненных примерах сути и содержания реализуемой в Узбекистане широкомасштабной работы по совершенствованию системы государственного и общественного строительства, осуществлению постоянного диалога с народом, обеспечению интересов человека, верховенства закона и дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, развитию экономики и поддержке активного предпринимательства, развитию социальной сферы, в том числе науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта, укреплению в стране мира, спокойствия и безопасности, атмосферы межнационального согласия и религиозной толерантности, расширению дружественных и взаимовыгодных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.



3. Республиканской комиссии в целях организации в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте с участием широких слоев населения просветительских встреч, открытых бесед, литературно-художественных вечеров, других культурных мероприятий, посвященных Дню независимости, образовать духовно-просветительские группы из числа известных ученых, представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры и обеспечить их работу на основе конкретного плана.



4. Республиканской комиссии на своих заседаниях регулярно заслушивать отчеты руководителей каждого региона, министерств и ведомств о ходе выполнения в центре и на местах намеченных мероприятий.



5. Широко привлекать к подготовке праздничных программ в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте творческие группы из обладающих высоким мастерством сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, сценических художников, молодых исполнителей, представителей фольклорного искусства.



6. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с Союзом писателей, Союзом композиторов и бастакоров Узбекистана обеспечить проведение заключительного этапа республиканского конкурса "Ты единственная, священная Родина!" на лучшую песню и музыкальное произведение, воспевающие независимость нашей страны.



Объявить имена победителей и призеров конкурса накануне праздника Независимости.



7. Узбекскому агентству по печати и информации, Министерству культуры совместно с Союзом писателей, Творческим союзом журналистов, Академией художеств Узбекистана, творческой ассоциацией "Тасвирий ойина" и другими соответствующими организациями обеспечить проведение на высоком уровне традиционных смотров-конкурсов "Самый великий, самый дорогой", "Образ Родины – глазами художника", "Жить во имя Родины!".



8. Определить, что расходы на проведение праздничных мероприятий покрываются:

в Республике Каракалпакстан и областях – за счет местных бюджетов, а также благотворительных средств;

в городе Ташкенте – в равных долях за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и местного бюджета города Ташкента.

9. Рекомендовать Узбекскому агентству по печати и информации, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, информационному агентству "Дунё" и другим средствам массовой информации всесторонне освещать работу по подготовке и проведению празднования 27-летия государственной независимости Республики Узбекистан.



10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова".

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