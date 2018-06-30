advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
01.07.2018 / 22:30 msk / 00:30 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Узбекистан расширяет сотрудничество с ШОС
30.06.2018 09:12

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане".

Документ гласит:

"В целях реализации инициатив и предложений, выдвинутых Республикой Узбекистан на заседании Совета глав государств-членов ШОС 9 июня 2017 года в городе Астане, а также всемерного использования механизмов народной дипломатии для успешного осуществления задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах:

1. Согласиться с предложениями Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Комитет), Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства физической культуры и спорта, Государственного комитета по развитию туризма, Академии наук, Академии художеств, Союза молодежи, Творческого союза журналистов, Союза писателей о создании при их учредительстве Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества

в Узбекистане (далее – Центр) в виде негосударственной некоммерческой организации в форме учреждения со следующими основными задачами и направлениями деятельности:

  • содействие укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, развитию межцивилизационного диалога среди стран ШОС;
  • участие в расширении культурно-гуманитарных связей со странами ШОС, организации взаимных визитов делегаций;
  • создание условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия между институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими организациями стран ШОС;
  • содействие развитию сотрудничества между странами ШОС в информационной сфере, формирование информационных ресурсов и взаимодействие со средствами массовой информации с целью широкого разъяснения целей, задач, приоритетов деятельности и основополагающих принципов ШОС, подготовка и регулярная публикация информационно-аналитических материалов о достижениях стран ШОС в культурно-гуманитарной сфере;
  • применение инструментов народной дипломатии с целью сближения стран ШОС и их народов, укрепления духа взаимного доверия и добрососедства.

2. Принять к сведению, что источниками финансирования деятельности Центра являются:

  • государственные субсидии, социальные заказы и гранты, выделяемые в рамках социального партнерства;
  • средства технического содействия, гранты международных и иностранных правительственных, неправительственных организаций, коммерческих банков и иных организаций, выделяемые на поддержку деятельности Центра;
  • благотворительные пожертвования юридических и физических лиц;
  • иные источники, не запрещенные законодательством.

3. Предоставить Центру право:

  • запрашивать и получать бесплатно необходимую статистическую и аналитическую информацию от министерств, ведомств и других государственных организаций в рамках исполнения возложенных на него задач;
  • безвозмездного использования конференц-залов и концертных залов, находящихся в государственной собственности, для проведения научных, культурных, духовно-просветительских мероприятий (по графику, согласованному с субъектами, в ведении которых они находятся).

4. Комитету совместно с:

  • Министерством иностранных дел оказывать содействие Центру в проработке с ШОС, иными международными и иностранными организациями вопросов привлечения средств технического содействия, грантов с целью материально-технического и информационного обеспечения деятельности Центра, а также приглашения иностранных экспертов для участия в мероприятиях Центра;
  • Министерством культуры, Министерством физической культуры и спорта, Государственным комитетом по развитию туризма и Национальной телерадиокомпанией оказывать содействие Центру в налаживании и развитии культурно-гуманитарных, спортивных и иных связей среди стран ШОС, организации мероприятий в сфере культуры, спорта, туризма и СМИ.

5. Рекомендовать Центру в двухмесячный срок разработать и утвердить "дорожную карту" по организации деятельности Центра.

6. Министерству культуры, Министерству физической культуры и спорта, Министерству высшего и среднего специального образования, Государственному комитету по развитию туризма, Национальной телерадиокомпании, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента оказывать Центру содействие в организации и проведении культурных, спортивных и иных мероприятий, в том числе путем предоставления на безвозмездной основе для временного использования конференц-залов и другого имущества.

7. Разместить Центр по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 45, по "нулевой ставке" арендной платы.

8. Министерству финансов обеспечить выделение необходимых средств:

  • Комитету в 2018 году в пределах параметров государственного бюджета Республики Узбекистан для осуществления капитального ремонта и оснащения части здания, в котором размещается Центр;
  • Центру для оплаты труда работников в соответствии с нормативами, установленными для сотрудников Министерства иностранных дел.

9. Хокимияту города Ташкента в двухнедельный срок обеспечить оснащение Центра необходимыми современными компьютерами, оргтехникой, мебелью и инвентарем.

10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке подключение Центра к сети телефонной связи и Интернет.

11. Узбекскому агентству печати и информации совместно с Национальной библиотекой имени Алишера Навои обеспечить постоянным электронным доступом к информационно-библиотечному фонду Национальной библиотеки и фондам ведущих зарубежных лицензионных информационно-библиотечных ресурсов.

12. Рекомендовать АО "Узавтосаноат" передать Центру 1 единицу нового автотранспортного средства марки "Ласетти" в качестве благотворительного пожертвования.

13. Министерству юстиции в недельный срок обеспечить государственную регистрацию Центра в порядке, установленном законодательством.

14. Министерству иностранных дел по заявкам Центра обеспечить оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым к мероприятиям, проводимым Центром, без взимания консульских сборов.

15. Министерству внутренних дел по заявкам Центра обеспечить продление виз, а также выдачу и продление временной прописки по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым для работы в Центре, без взимания государственной пошлины.

16. Национальной телерадиокомпании и Национальному информационному агентству обеспечить широкое освещение среди населения целей и задач деятельности Центра, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации, включая всемирную информационную сеть Интернет.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
26.06.2018
Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 18 по 24 июня
19.06.2018
Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 11 по 17 июня
12.06.2018
Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 11 по 17 июня
12.06.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ