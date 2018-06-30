



Узбекистан расширяет сотрудничество с ШОС



ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане". Документ гласит: "В целях реализации инициатив и предложений, выдвинутых Республикой Узбекистан на заседании Совета глав государств-членов ШОС 9 июня 2017 года в городе Астане, а также всемерного использования механизмов народной дипломатии для успешного осуществления задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах:



1. Согласиться с предложениями Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Комитет), Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства физической культуры и спорта, Государственного комитета по развитию туризма, Академии наук, Академии художеств, Союза молодежи, Творческого союза журналистов, Союза писателей о создании при их учредительстве Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества



в Узбекистане (далее – Центр) в виде негосударственной некоммерческой организации в форме учреждения со следующими основными задачами и направлениями деятельности: содействие укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, развитию межцивилизационного диалога среди стран ШОС;

участие в расширении культурно-гуманитарных связей со странами ШОС, организации взаимных визитов делегаций;

создание условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия между институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими организациями стран ШОС;

содействие развитию сотрудничества между странами ШОС в информационной сфере, формирование информационных ресурсов и взаимодействие со средствами массовой информации с целью широкого разъяснения целей, задач, приоритетов деятельности и основополагающих принципов ШОС, подготовка и регулярная публикация информационно-аналитических материалов о достижениях стран ШОС в культурно-гуманитарной сфере;

применение инструментов народной дипломатии с целью сближения стран ШОС и их народов, укрепления духа взаимного доверия и добрососедства. 2. Принять к сведению, что источниками финансирования деятельности Центра являются: государственные субсидии, социальные заказы и гранты, выделяемые в рамках социального партнерства;

средства технического содействия, гранты международных и иностранных правительственных, неправительственных организаций, коммерческих банков и иных организаций, выделяемые на поддержку деятельности Центра;

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц;

иные источники, не запрещенные законодательством. 3. Предоставить Центру право: запрашивать и получать бесплатно необходимую статистическую и аналитическую информацию от министерств, ведомств и других государственных организаций в рамках исполнения возложенных на него задач;

безвозмездного использования конференц-залов и концертных залов, находящихся в государственной собственности, для проведения научных, культурных, духовно-просветительских мероприятий (по графику, согласованному с субъектами, в ведении которых они находятся). 4. Комитету совместно с: Министерством иностранных дел оказывать содействие Центру в проработке с ШОС, иными международными и иностранными организациями вопросов привлечения средств технического содействия, грантов с целью материально-технического и информационного обеспечения деятельности Центра, а также приглашения иностранных экспертов для участия в мероприятиях Центра;

Министерством культуры, Министерством физической культуры и спорта, Государственным комитетом по развитию туризма и Национальной телерадиокомпанией оказывать содействие Центру в налаживании и развитии культурно-гуманитарных, спортивных и иных связей среди стран ШОС, организации мероприятий в сфере культуры, спорта, туризма и СМИ. 5. Рекомендовать Центру в двухмесячный срок разработать и утвердить "дорожную карту" по организации деятельности Центра.



6. Министерству культуры, Министерству физической культуры и спорта, Министерству высшего и среднего специального образования, Государственному комитету по развитию туризма, Национальной телерадиокомпании, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента оказывать Центру содействие в организации и проведении культурных, спортивных и иных мероприятий, в том числе путем предоставления на безвозмездной основе для временного использования конференц-залов и другого имущества.



7. Разместить Центр по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 45, по "нулевой ставке" арендной платы.



8. Министерству финансов обеспечить выделение необходимых средств: Комитету в 2018 году в пределах параметров государственного бюджета Республики Узбекистан для осуществления капитального ремонта и оснащения части здания, в котором размещается Центр;

Центру для оплаты труда работников в соответствии с нормативами, установленными для сотрудников Министерства иностранных дел. 9. Хокимияту города Ташкента в двухнедельный срок обеспечить оснащение Центра необходимыми современными компьютерами, оргтехникой, мебелью и инвентарем.



10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке подключение Центра к сети телефонной связи и Интернет.



11. Узбекскому агентству печати и информации совместно с Национальной библиотекой имени Алишера Навои обеспечить постоянным электронным доступом к информационно-библиотечному фонду Национальной библиотеки и фондам ведущих зарубежных лицензионных информационно-библиотечных ресурсов.



12. Рекомендовать АО "Узавтосаноат" передать Центру 1 единицу нового автотранспортного средства марки "Ласетти" в качестве благотворительного пожертвования.



13. Министерству юстиции в недельный срок обеспечить государственную регистрацию Центра в порядке, установленном законодательством.



14. Министерству иностранных дел по заявкам Центра обеспечить оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым к мероприятиям, проводимым Центром, без взимания консульских сборов.



15. Министерству внутренних дел по заявкам Центра обеспечить продление виз, а также выдачу и продление временной прописки по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым для работы в Центре, без взимания государственной пошлины.



16. Национальной телерадиокомпании и Национальному информационному агентству обеспечить широкое освещение среди населения целей и задач деятельности Центра, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации, включая всемирную информационную сеть Интернет.



17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи