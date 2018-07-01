



Сардор Рустамбаев назначен главой дипмиссии Узбекистана во Франции



ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в ходе 15-го пленарного заседания Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан утвердил Сардора Рустамбаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан во Французской Республике.



С.Рустамбаев ранее работал начальником отдела Управления по глобальной политике и безопасности МИД. На посту посла во Франции он сменит Равшана Усманова, пребывавшего в должности с 2012 года и совмещавшего ее с должностью посла Узбекистана в Италии и Португалии.

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