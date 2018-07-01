



Новый посол Узбекистана в Латвии приступает к своим обязанностям



ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Латвийской Республике Бадриддин Абидов отбыл 29 июня в ригу, чтобы приступить к своим обязанностям. Б.Абидов ранее занимал должность начальника отдела Управления сотрудничества со странами Европы и институтами Европейского союза МИД Узбекистана. На посту главы дипмиссии Узбекистана в Риге он сменит Афзала Артыкова, работавшего в стране с ноября 2012 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи