Новый посол Узбекистана в Латвии приступает к своим обязанностям

Новый посол Узбекистана в Латвии приступает к своим обязанностям01.07.2018 12:22
ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Латвийской Республике Бадриддин Абидов отбыл 29 июня в ригу, чтобы приступить к своим обязанностям.
Б.Абидов ранее занимал должность начальника отдела Управления сотрудничества со странами Европы и институтами Европейского союза МИД Узбекистана.
На посту главы дипмиссии Узбекистана в Риге он сменит Афзала Артыкова, работавшего в стране с ноября 2012 года.
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