Курсы валют в Узбекистане на/c 2 июля

Курсы валют в Узбекистане на/c 2 июля02.07.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 2 июля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|5807.81
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5758.31
|(124)
|1 канадский доллаp
|5975.83
|(986)
|1 бразильский реал
|2024.06
|(156)
|1 юань ренминби
|1185.76
|(756)
|1 швейцарский франк
|7923.92
|(392)
|1 японская иена
|70.90
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2136.32
|(410)
|1 южнокорейская вона
|7.04
|(818)
|1 египетский фунт
|439.81
|(414)
|1 кувейтский динар
|25948.38
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10362.57
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1943.11
|(840)
|1 доллаp США
|7846.27
|(643)
|1 российский рубль
|125.06
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1710.84
|(050)
|1 бангладешская така
|93.84
|(960)
|1 СДР
|11036.33
|(348)
|1 венгерский форинт
|27.86
|(978)
|1 евро
|9166.80
|(364)
|1 иранский риал
|0.18
|(980)
|1 украинская гривна
|298.45
|(398)
|1 казахстанский тенге
|22.99
|(985)
|1 польский злотый
|2096.98
|(934)
|1 туркменский манат
|2248.21
|(203)
|1 чешская крона
|353.15
|(972)
|1 таджикский сомони
|857.21
|(356)
|1 индийская рупия
|114.63
|(975)
|1 болгарский лев
|4689.10
|(376)
|1 израильский шекель
|2146.78
|(971)
|1 афганский афгани
|108.08
|(417)
|1 киргизский сом
|115.39
|(981)
|1 грузинский лари
|3218.32
|(974)
|1 белорусский рубль
|3961.76
|(032)
|1 аргентинское песо
|271.68
|(051)
|1 армянский драм
|16.30
|(048)
|1 бахрейнский динар
|20754.58
|(096)
|1 брунейский доллар
|5817.65
|(937)
|1 венесуэльский боливар
|0.07
|(944)
|1 азербайджанский манат
|4634.54
|(208)
|1 датская крона
|1230.54
|(012)
|1 алжирский динар
| 66.88
|(710)
|1 рэнд (ЮАР)
|571.78
|(704)
|1 вьетнамский донг
|0.34
|(400)
|1 иорданский динар
|11066.67
|(368)
|1 иракский динар
|6.61
|(352)
|1 исландская крона
|74.51
|(360)
|1 индонезийская рупия
|0.55
|(192)
|1 кубинское песо
|7846.27
|(634)
|1 катарский риал
|2154.68
|(418)
|1 лаосский кип
|0.93
|(422)
|1 ливанский фунт
|5.21
|(434)
|1 ливийский динар
|5814.58
|(504)
|1 марокканский дирхам
|827.79
|(484)
|1 мексиканское песо
|394.11
|(498)
|1 молдавский лей
|465.88
|(496)
|1 монгольский тугpик
|3.20
|(104)
|1 мьянманский кьят
|5.56
|(578)
|1 норвежская крона
|963.68
|(116)
|1 камбоджийский риель
|1.95
|(586)
|1 пакистанская рупия
|64.59
|(946)
|1 румынский лей
|1967.08
|(682)
|1 саудовский риял
|2092.17
|(941)
|1 сербский динар
|77.77
|(938)
|1 суданский фунт
|436.99
|(760)
|1 сирийский фунт
|15.24
|(764)
|1 бат (Таиланд)
|237.62
|(788)
|1 тунисский динар
|2975.11
|(512)
|1 оманский риал
|20382.04
|(858)
|1 уругвайское песо
|250.76
|(608)
|1 филиппинское песо
|147.18
|(752)
|1 шведская крона
|877.02
|(886)
|1 йеменский риал
|31.39
|(554)
|1 новозеландский доллар
|5307.22
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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