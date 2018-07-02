Курсы валют в Узбекистане на/c 2 июля

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 2 июля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 5807.81 (702) 1 сингапурский доллар 5758.31 (124) 1 канадский доллаp 5975.83 (986) 1 бразильский реал 2024.06 (156) 1 юань ренминби 1185.76 (756) 1 швейцарский франк 7923.92 (392) 1 японская иена 70.90 (784) 1 диpхам ОАЭ 2136.32 (410) 1 южнокорейская вона 7.04 (818) 1 египетский фунт 439.81 (414) 1 кувейтский динар 25948.38 (826) 1 фунт стеpлингов 10362.57 (458) 1 малайзийский ринггит 1943.11 (840) 1 доллаp США 7846.27 (643) 1 российский рубль 125.06 (949) 1 новая турецкая лира 1710.84 (050) 1 бангладешская така 93.84 (960) 1 СДР 11036.33 (348) 1 венгерский форинт 27.86 (978) 1 евро 9166.80 (364) 1 иранский риал 0.18 (980) 1 украинская гривна 298.45 (398) 1 казахстанский тенге 22.99 (985) 1 польский злотый 2096.98 (934) 1 туркменский манат 2248.21 (203) 1 чешская крона 353.15 (972) 1 таджикский сомони 857.21 (356) 1 индийская рупия 114.63 (975) 1 болгарский лев 4689.10 (376) 1 израильский шекель 2146.78 (971) 1 афганский афгани 108.08 (417) 1 киргизский сом 115.39 (981) 1 грузинский лари 3218.32 (974) 1 белорусский рубль 3961.76 (032) 1 аргентинское песо 271.68 (051) 1 армянский драм 16.30 (048) 1 бахрейнский динар 20754.58 (096) 1 брунейский доллар 5817.65 (937) 1 венесуэльский боливар 0.07 (944) 1 азербайджанский манат 4634.54 (208) 1 датская крона 1230.54 (012) 1 алжирский динар 66.88 (710) 1 рэнд (ЮАР) 571.78 (704) 1 вьетнамский донг 0.34 (400) 1 иорданский динар 11066.67 (368) 1 иракский динар 6.61 (352) 1 исландская крона 74.51 (360) 1 индонезийская рупия 0.55 (192) 1 кубинское песо 7846.27 (634) 1 катарский риал 2154.68 (418) 1 лаосский кип 0.93 (422) 1 ливанский фунт 5.21 (434) 1 ливийский динар 5814.58 (504) 1 марокканский дирхам 827.79 (484) 1 мексиканское песо 394.11 (498) 1 молдавский лей 465.88 (496) 1 монгольский тугpик 3.20 (104) 1 мьянманский кьят 5.56 (578) 1 норвежская крона 963.68 (116) 1 камбоджийский риель 1.95 (586) 1 пакистанская рупия 64.59 (946) 1 румынский лей 1967.08 (682) 1 саудовский риял 2092.17 (941) 1 сербский динар 77.77 (938) 1 суданский фунт 436.99 (760) 1 сирийский фунт 15.24 (764) 1 бат (Таиланд) 237.62 (788) 1 тунисский динар 2975.11 (512) 1 оманский риал 20382.04 (858) 1 уругвайское песо 250.76 (608) 1 филиппинское песо 147.18 (752) 1 шведская крона 877.02 (886) 1 йеменский риал 31.39 (554) 1 новозеландский доллар 5307.22

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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