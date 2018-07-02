Посол Финляндии завершил свою миссию в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики (с резиденцией в Хельсинки) Никлас Линдквист посетил Узбекистан в связи с завершением срока своего пребывания на посту.

30 июня он был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, приоритетными направлениями развития которого были названы политика и дипломатия, торговля и экономика, бизне, технологии, инвестиции, туризм, культурно-гуманитарная сфера.

Н.Линдквист был аккредитован в Узбекистане в ноябре 2013 года, сменив в должности Тулу Ирйолу.

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