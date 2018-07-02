



Продолжается работа по определению узбекско-туркменской границы



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в Туркменистане завершились очередные, 9-е переговоры рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, стартовавшие 25 июня.



В ходе переговоров были рассмотрены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках узбекско-туркменской границы и подписан соответствующий протокол. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи