Продолжается работа по определению узбекско-туркменской границы

Продолжается работа по определению узбекско-туркменской границы02.07.2018 13:29
НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в Туркменистане завершились очередные, 9-е переговоры рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, стартовавшие 25 июня.
В ходе переговоров были рассмотрены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках узбекско-туркменской границы и подписан соответствующий протокол.
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