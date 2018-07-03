Погода в Узбекистане на 4 июля

Погода в Узбекистане на 4 июля03.07.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 19-21о, днем 35-37о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 20-25о.
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УЗИНФОРМ