



Погода в Узбекистане на 4 июля



ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 19-21о, днем 35-37о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи