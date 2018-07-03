Повышены пенсии и соцвыплаты

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий", направленный на дальнейшее повышение доходов и уровня жизни населения, усиление социальной поддержки граждан Республики.

Документом предписывается:

1. Повысить с 15 июля 2018 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,07 раза.



2. Установить с 15 июля 2018 года на территории Республики Узбекистан минимальные размеры:

заработной платы – 184 300 сумов в месяц;

пенсии по возрасту – 360 460 сумов в месяц;

пособия инвалидам с детства в размере 360 460 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 221 190 сумов в месяц.

3. Определить, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 15 июля 2018 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.



4. Министерству финансов совместно с Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, организациями и учреждениями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан, обеспечить своевременный пересчет размеров пенсий, стипендий и должностных окладов работников бюджетных учреждений и организаций исходя из положений настоящего Указа.



5. Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.



Хозрасчетным предприятиям и организациям производить с 15 июля 2018 года повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, установленной настоящим Указом, за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.



6. Признать с 15 июля 2018 года утратившим силу, за исключением пункта 6, Указ Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 2017 года № УП-5245 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".



7. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.



8. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н. и заместителя Премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д. А.

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