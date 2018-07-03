



Узбекистан углубляет торгово-экономическое сотрудничество со странами региона



ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд постановлений об учреждении должностей советников по торгово-экономическим вопросам в штатных расписаниях посольств страны в Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Туркменистане. Данная мера направлена на углубление торгово-экономического сотрудничества со странами Центрально-азиатского региона и увеличение товарооборота между данными государствами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи