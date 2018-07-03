Узбекистан углубляет торгово-экономическое сотрудничество со странами региона

Узбекистан углубляет торгово-экономическое сотрудничество со странами региона03.07.2018 11:06
ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд постановлений об учреждении должностей советников по торгово-экономическим вопросам в штатных расписаниях посольств страны в Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Туркменистане.
Данная мера направлена на углубление торгово-экономического сотрудничества со странами Центрально-азиатского региона и увеличение товарооборота между данными государствами.
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