



Новый посол Узбекистана в Сингапуре приступает к своим обязанностям



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля из Ташкента в Сингапур отправился вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Республике Сингапур Кахрамон Шакиров. До этого временным поверенным в делах посольства Узбекистана в Сингапуре являлся Азиз Масутов, который был назначен советником Посольства в январе 2016 года. Долгое время пост посла в Сингапуре оставался вакантным после перевода в 2013 году Алишера Курманова на должность посла в Южной Корее.



К.Шакиров ранее работал руководителем исполнительного аппарата Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

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