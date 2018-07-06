



Погода в Узбекистане на 7 июля



ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 июля, погода по прогнозам синоптиков: 7-10 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос сухого и очень жаркого воздуха с районов зарубежного юга (Иран).



По республике установится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-43о.



По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям воздух прогреется до 44-45о, возможен гармсиль.



7-10 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25о, днем 39-41о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о, по пустынной зоне до 44-45о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 28-33о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи