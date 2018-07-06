В Узбекистане упорядочат порядок прибытия в страну иностранцев

ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан".

Документ гласит:

"В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в настоящее время реализуются комплексные меры, направленные на оптимизацию порядка оформления разрешительных документов для въезда иностранных граждан в республику, трансформацию въездного туризма в одну из важных отраслей национальной экономики, широкую пропаганду культурно-исторического наследия, природных богатств и традиций, а также туристских возможностей и потенциала республики.



Дальнейшее совершенствование порядка въезда иностранных граждан в республику обуславливает необходимость упрощения процедур получения иностранными гражданами въездной визы путем внедрения интерактивной услуги по оформлению и выдаче электронной въездной визы, а также порядка краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран и безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.



В целях обеспечения реализации требований пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан" № УП–5326 от 3 февраля 2018 года:



1. Принять к сведению, что с 15 июля 2018 года вводится в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз (далее – система "E-VISA.UZ"), предусматривающая:

отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в дипломатические представительства, консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом для оформления въездной визы;

сокращение сроков рассмотрения обращения иностранного гражданина на получение въездной визы;

использование современных информационно-коммуникационных технологий при оформлении разрешительного документа для въезда в республику;

создание централизованной системы оформления электронной въездной визы путем формирования единой базы данных электронных въездных виз.

2. Утвердить Положение об электронной визе Республики Узбекистан согласно приложению № 1.



3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение по обоснованным расчетам Государственного центра персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности и Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан необходимых средств из Государственного бюджета Республики Узбекистан для дальнейшей реализации внедрения системы "E-VISA.UZ".



4. Определить, что дальнейшее техническое сопровождение и развитие ведомственных систем участников системы "E-VISA.UZ" осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.



5. Государственному центру персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Комплекс организационно-технических мероприятий ("дорожную карту") по дальнейшему внедрению системы оформления и выдачи иностранным гражданам электронной визы для въезда в Республику Узбекистан, модернизации ведомственных систем, используемых в процессе оформления электронной визы, а также краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран и безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.



6. Установить размер консульского сбора за оформление и выдачу электронной въездной визы иностранным гражданам для въезда в Республику Узбекистан в размере 20 долларов США, с зачислением поступивших средств на валютный счет Министерства иностранных дел Республики Узбекистан для дальнейшего целевого направления на финансирование деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан за рубежом.



7. Согласиться с предложением Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, Министерства финансов Республики Узбекистан о выделении из внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма средств в размере 300 миллионов сумов в качестве безвозмездной финансовой помощи Пограничным войскам Службы государственной безопасности Республики Узбекистан для финансирования работ по модернизации программного обеспечения в целях осуществления идентификации выданных электронных въездных виз.



8. Освободить сроком до 1 января 2021 года от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, программное обеспечение, запасные части и материалы, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые в рамках дальнейшего внедрения системы "E-VISA.UZ" по перечням, формируемым в установленном порядке.



9. Установить с 15 июля 2018 года порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан через пункты пропуска:

для следующих транзитом через территорию Республики Узбекистан граждан государств, согласно приложению № 2, в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток при наличии у них авиабилета в третью страну перевозчика, своевременно предоставляющего подразделениям Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан предварительную информацию о пассажирах;

для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста, при наличии у них заграничного паспорта или биометрического проездного документа, сопровождаемых их законными представителями, на срок действия въездной визы в паспорте сопровождающего лица, но не более девяноста дней со дня въезда в Республику Узбекистан.

При этом при достижении иностранными гражданами 16-летнего возраста во время нахождения на территории Республики Узбекистан выездная виза оформляется подразделениями миграции и оформления гражданства органов внутренних дел в установленном порядке.



10. Первому заместителю секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Атаеву М.И., заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимову А.А. и заместителю Председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Усманову А.А.:

совместно с Министерством иностранных дел, Службой государственной безопасности, Государственным центром персонализации при Кабинете Министров и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма в срок до 1 октября 2018 года внести предложения по внедрению дополнительных визовых режимов для различных категорий иностранных граждан, посещающих Республику Узбекистан ("Silk road" – для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран, "Vatandosh" – пятилетняя виза для уроженцев Республики Узбекистан и членов их семей, "Golden visa" – десятилетняя виза для крупных иностранных инвесторов);

совместно с Пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан после запуска системы предварительной информации о пассажирах обеспечить внедрение через наземные пункты пропуска порядка безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан иностранных граждан, следующих транзитом через Республику Узбекистан;

совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма по результатам внедрения порядка безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан для иностранных граждан, следующих транзитом через Республику Узбекистан, в срок до 1 марта 2019 года внести предложения по расширению перечня стран, для граждан которых вводится порядок безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан.

11. Пункт 2 постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по развитию въездного туризма" №ПП-3509 от 6 февраля 2018 года считать утратившим силу.



12. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации обеспечить широкое освещение положений настоящего постановления.



13. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан посредством заграничных учреждений Республики Узбекистан обеспечить широкое информирование о введении с 15 июля 2018 года порядка оформления и выдачи электронной визы иностранным гражданам для въезда на территорию Республики Узбекистан, краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран, а также безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.



14. Министерству иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, а также заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А.".

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