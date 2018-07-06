advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
07.07.2018 / 08:55 msk / 10:55 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане упорядочат порядок прибытия в страну иностранцев
06.07.2018 10:12

ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан".

Документ гласит:

"В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в настоящее время реализуются комплексные меры, направленные на оптимизацию порядка оформления разрешительных документов для въезда иностранных граждан в республику, трансформацию въездного туризма в одну из важных отраслей национальной экономики, широкую пропаганду культурно-исторического наследия, природных богатств и традиций, а также туристских возможностей и потенциала республики.

Дальнейшее совершенствование порядка въезда иностранных граждан в республику обуславливает необходимость упрощения процедур получения иностранными гражданами въездной визы путем внедрения интерактивной услуги по оформлению и выдаче электронной въездной визы, а также порядка краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран и безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.

В целях обеспечения реализации требований пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан" № УП–5326 от 3 февраля 2018 года:

1. Принять к сведению, что с 15 июля 2018 года вводится в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз (далее – система "E-VISA.UZ"), предусматривающая:

  • отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в дипломатические представительства, консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом для оформления въездной визы;
  • сокращение сроков рассмотрения обращения иностранного гражданина на получение въездной визы;
  • использование современных информационно-коммуникационных технологий при оформлении разрешительного документа для въезда в республику;
  • создание централизованной системы оформления электронной въездной визы путем формирования единой базы данных электронных въездных виз.

2. Утвердить Положение об электронной визе Республики Узбекистан согласно приложению № 1.

3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение по обоснованным расчетам Государственного центра персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности и Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан необходимых средств из Государственного бюджета Республики Узбекистан для дальнейшей реализации внедрения системы "E-VISA.UZ".

4. Определить, что дальнейшее техническое сопровождение и развитие ведомственных систем участников системы "E-VISA.UZ" осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

5. Государственному центру персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Комплекс организационно-технических мероприятий ("дорожную карту") по дальнейшему внедрению системы оформления и выдачи иностранным гражданам электронной визы для въезда в Республику Узбекистан, модернизации ведомственных систем, используемых в процессе оформления электронной визы, а также краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран и безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.

6. Установить размер консульского сбора за оформление и выдачу электронной въездной визы иностранным гражданам для въезда в Республику Узбекистан в размере 20 долларов США, с зачислением поступивших средств на валютный счет Министерства иностранных дел Республики Узбекистан для дальнейшего целевого направления на финансирование деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан за рубежом.

7. Согласиться с предложением Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, Министерства финансов Республики Узбекистан о выделении из внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма средств в размере 300 миллионов сумов в качестве безвозмездной финансовой помощи Пограничным войскам Службы государственной безопасности Республики Узбекистан для финансирования работ по модернизации программного обеспечения в целях осуществления идентификации выданных электронных въездных виз.

8. Освободить сроком до 1 января 2021 года от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, программное обеспечение, запасные части и материалы, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые в рамках дальнейшего внедрения системы "E-VISA.UZ" по перечням, формируемым в установленном порядке.

9. Установить с 15 июля 2018 года порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан через пункты пропуска:

  • для следующих транзитом через территорию Республики Узбекистан граждан государств, согласно приложению № 2, в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток при наличии у них авиабилета в третью страну перевозчика, своевременно предоставляющего подразделениям Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан предварительную информацию о пассажирах;
  • для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста, при наличии у них заграничного паспорта или биометрического проездного документа, сопровождаемых их законными представителями, на срок действия въездной визы в паспорте сопровождающего лица, но не более девяноста дней со дня въезда в Республику Узбекистан.

При этом при достижении иностранными гражданами 16-летнего возраста во время нахождения на территории Республики Узбекистан выездная виза оформляется подразделениями миграции и оформления гражданства органов внутренних дел в установленном порядке.

10. Первому заместителю секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Атаеву М.И., заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимову А.А. и заместителю Председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Усманову А.А.:

  • совместно с Министерством иностранных дел, Службой государственной безопасности, Государственным центром персонализации при Кабинете Министров и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма в срок до 1 октября 2018 года внести предложения по внедрению дополнительных визовых режимов для различных категорий иностранных граждан, посещающих Республику Узбекистан ("Silk road" – для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран, "Vatandosh" – пятилетняя виза для уроженцев Республики Узбекистан и членов их семей, "Golden visa" – десятилетняя виза для крупных иностранных инвесторов);
  • совместно с Пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан после запуска системы предварительной информации о пассажирах обеспечить внедрение через наземные пункты пропуска порядка безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан иностранных граждан, следующих транзитом через Республику Узбекистан;
  • совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма по результатам внедрения порядка безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан для иностранных граждан, следующих транзитом через Республику Узбекистан, в срок до 1 марта 2019 года внести предложения по расширению перечня стран, для граждан которых вводится порядок безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан.

11. Пункт 2 постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по развитию въездного туризма" №ПП-3509 от 6 февраля 2018 года считать утратившим силу.

12. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации обеспечить широкое освещение положений настоящего постановления.

13. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан посредством заграничных учреждений Республики Узбекистан обеспечить широкое информирование о введении с 15 июля 2018 года порядка оформления и выдачи электронной визы иностранным гражданам для въезда на территорию Республики Узбекистан, краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран, а также безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.

14. Министерству иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, а также заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А.".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Сообщение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
02.07.2018
Выступление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
01.07.2018
Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
26.06.2018
Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 18 по 24 июня
19.06.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ