Посол Узбекистана аккредитован в Малайзии

Посол Узбекистана аккредитован в Малайзии06.07.2018 11:17
НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 5 июля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Равшан Усманов вручил свои верительные грамоты Королю Султану Мухаммеду V в ходе церемонии аккредитации во дворце "Истана Негара" в Куала-Лумпуре .
В ходе встречи стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.
Равшан Усманов сменит в должности Мурода Аскарова, работавшего в Малайзии с 2014 года.
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