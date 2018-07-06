Посол Узбекистана аккредитован в Малайзии

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 5 июля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Равшан Усманов вручил свои верительные грамоты Королю Султану Мухаммеду V в ходе церемонии аккредитации во дворце "Истана Негара" в Куала-Лумпуре .



В ходе встречи стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

Равшан Усманов сменит в должности Мурода Аскарова, работавшего в Малайзии с 2014 года.

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