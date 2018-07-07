Глава Узбекистан завершил визит в Астану

Глава Узбекистан завершил визит в Астану07.07.2018 17:35
НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Астану с двухдневным рабочим визитом, который был предпринят по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с целью участия в торжествах по случаю юбилея казахской столицы.
После встречи в аэропорту с официальными лицами РК Ш.Мирзиёев проследовал на встречу со своим коллегой Н.Назарбаевым, с которым они вместе посетил международный финансовый центр "Астана" и пообщались с представителями деловых кругов страны.
На полях состоявшегося торжественного мероприятия в честь 20-летия Астаны глава Узбекистана провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а по завершении торжеств вернулся в Ташкент.
УЗИНФОРМ