Глава Узбекистан завершил визит в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Астану с двухдневным рабочим визитом, который был предпринят по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с целью участия в торжествах по случаю юбилея казахской столицы.

После встречи в аэропорту с официальными лицами РК Ш.Мирзиёев проследовал на встречу со своим коллегой Н.Назарбаевым, с которым они вместе посетил международный финансовый центр "Астана" и пообщались с представителями деловых кругов страны.

На полях состоявшегося торжественного мероприятия в честь 20-летия Астаны глава Узбекистана провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а по завершении торжеств вернулся в Ташкент.

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