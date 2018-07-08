



Погода в Узбекистане на 9 июля



ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 июля, погода по прогнозам синоптиков: 9-11 июля по Узбекистану сохранится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-43о.



По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям воздух прогреется до 44-45о, возможен гармсиль.



9-11 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана. в Ташкенте : Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 25-27о, днем 41-43о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 25-30о, днем 38-43о, местами до 45о. в Бухарской и Навоийской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 25-30о, днем 40-45о..

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Ташкентской области:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 25-30о, днем 40-45о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 38-43о. в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи