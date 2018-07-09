



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-афганского диалога



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля пребывающий с визитом в Афганистане глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Кабуле встречу с Президентом ИРИ Мухаммадом Ашрафом Гани. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и связи, обеспечения безопасности. На встрече было подтверждено согласие Узбекистана на открытие афганского консульства в Термезе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи