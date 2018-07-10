Погода в Узбекистане на 11 июля

ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 июля, погода по прогнозам синоптиков:

11 июля по Узбекистану сохранится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-43о, по югу до 44-45о.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям возможен гармсиль.

11 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

в Ташкенте : Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 25-27о, днем 39-41о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 25-30о, днем 38-43о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Ташкентской области:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 38-43о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 40-45о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 37-42о. в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 25-30о.

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