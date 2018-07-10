



Делегация Узбекистана вернулась из Кабула



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с руководителем ведомства внешней политики Узбекистана завершила визит в Афганистан, предпринятый с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В рамках визита делегация Узбекистана провела встречи с исполнительным председателем правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой, руководителем Совета безопасности Мухаммадом Ханифом Атмаром, министром иностранных дел Салахиддином Раббани, бывшим Президентом ИРА Хамидом Карзаем и другими официальными лицами, а также посетила ряд министерств и ведомств по вопросам реализации взаимовыгодных долгосрочных проектов, создания совместных производств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи