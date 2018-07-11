



В Бухарской области создается новая СЭЗ



ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по созданию свободной экономической зоны "Бухоро-Агро". Документ гласит: "В целях формирования благоприятных условий по привлечению иностранных и отечественных инвестиций для создания современных тепличных хозяйств, обеспечивающих выращивание конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внешних рынках, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Бухарской области, организации на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения:



1. Принять предложение хокимията Бухарской области, Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, ХК "Узбекозиковкатхолдинг" о создании в Бухарской области свободной экономической зоны "Бухоро-агро" (далее – СЭЗ "Бухоро-агро") с границами ее территории согласно приложению № 1.



2. Хокимияту Бухарской области совместно с: Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в месячный срок обеспечить четкое определение границ и отвод в установленном порядке земельных участков, включаемых в состав СЭЗ "Бухоро-агро";

заинтересованными ведомствами принять меры по организации местных специализированных предприятий по производству конструкций и оборудования для строительства современных теплиц с применением передовых технологий. 3. Определить основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ "Бухоро-агро": привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для создания современных тепличных хозяйств, в том числе с применением технологии гидропоники, на основе кластерной формы, а также организации производства конструкций, оборудования и других комплектующих изделий для строительства современных энергосберегающих теплиц;

расширение производства, углубление переработки и увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции на основе эффективного использования производственного и ресурсного потенциалов региона;

стимулирование организации полного цикла производства сельскохозяйственной продукции – от семян до поставки продукции на рынок;

внедрение эффективных механизмов обеспечения тепличных хозяйств семенами, рассадой и саженцами высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, востребованных на внешних рынках, путем создания условий для организации питомников рассады и саженцев, а также первичного семеноводства;

формирование современной инфраструктуры оказания услуг логистики, содействие субъектам сельскохозяйственного производства в организации экспорта производимой ими продукции;

широкое внедрение современных ресурсосберегающих технологий, альтернативных источников энергии в организацию тепличного хозяйства;

создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции в соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их заключений;

участие в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере тепличного хозяйства, в том числе в прохождении ими производственной практики на предприятиях, осуществляющих деятельность на территории СЭЗ "Бухоро-агро". 4. Установить, что: земельные участки, включенные в состав СЭЗ "Бухоро-агро", находятся в прямом ведении Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области;

срок функционирования СЭЗ "Бухоро-агро" составляет 30 лет с момента ее создания с возможностью последующего продления данного срока;

в течение срока функционирования СЭЗ "Бухоро-агро" на ее территории действуют особые налоговый и таможенный режимы;

статус участника СЭЗ "Бухоро-агро" предоставляется решением Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области. 5. Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области:



а) в месячный срок принять меры по созданию и организации деятельности дирекции СЭЗ "Бухоро-агро";



б) совместно с Министерством экономики, Государственным комитетом по инвестициям, Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, ХК "Узбекозиковкатхолдинг" и коммерческими банками в установленном порядке обеспечить: привлечение к реализации проектов на территории СЭЗ "Бухоро-агро" субъектов предпринимательства, проведение системной работы с ними, а также качественное и своевременное рассмотрение инвестиционных заявок на размещение проектов на территории СЭЗ "Бухоро-агро";

оказание содействия субъектам предпринимательства в разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории СЭЗ "Бухоро-агро". 6. Освободить дирекцию СЭЗ "Бухоро-агро" по основному виду деятельности от уплаты налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период ее функционирования.



7. Распространить на участников СЭЗ "Бухоро-агро" положения пунктов 3, 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года № УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон".



8. Утвердить состав Комиссии по координации и содействию в реализации мероприятий по организации современных тепличных хозяйств на территории СЭЗ "Бухоро-агро" согласно приложению № 2.



Определить основными задачами Комиссии (Холмуродов С.): координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, а также организацию их эффективного, качественного и своевременного исполнения;

привлечение иностранных инвестиций, кредитов и грантов стран-доноров, международных финансовых институтов для финансирования проектов, реализуемых на территории СЭЗ "Бухоро-агро";

содействие в поиске и привлечении иностранных и отечественных инвесторов для реализации проектов на территории СЭЗ "Бухоро-агро", проведение с ними переговоров, а также оказание им необходимой помощи и содействия при организации их деятельности. 9. Определить, что финансирование проектов, реализуемых на территории СЭЗ "Бухоро-агро", осуществляется за счет средств международных финансовых институтов, инициаторов проектов, в том числе прямых инвестиций, а также кредитов коммерческих банков и иных источников, не запрещенных законодательством.



При этом размер собственных средств инициатора проекта, привлекаемых на его реализацию, не может быть менее 25 процентов от общей стоимости соответствующего проекта.



10. Установить, что на предприятия, организованные на территории СЭЗ "Бухоро-агро", распространяются порядок и условия предоставления кредитов, определенные постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 января 2017 года № ПП-2718 "О мерах по расширению источников финансирования инвестиционных проектов в пищевой, кожевенно-обувной и фармацевтической промышленности".



12. Рекомендовать Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, АКБ "Узпромстройбанк", АКБ "Асака" и другим коммерческим банкам при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения у инициаторов проектов предоставлять им возможность приобретения технологического оборудования в лизинг.



13. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерству жилищно-коммунального обслуживания, Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз" совместно с дирекцией СЭЗ "Бухоро-агро" обеспечить гарантированную подводку к территории СЭЗ "Бухоро-агро", а также производственным площадкам ее участников внешней дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.



14. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с: Министерством строительства, Министерством жилищно-коммунального обслуживания, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственным комитетом по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз", АО "Узбекистон темир йуллари", хокимиятом Бухарской области в трехмесячный срок внести для утверждения в Кабинет Министров Республики Узбекистан программу опережающего развития транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры на территории СЭЗ "Бухоро-агро";

Государственным комитетом по инвестициям ежегодно при формировании параметров Государственной программы развития Республики Узбекистан предусматривать лимиты капитальных вложений и выделение необходимых централизованных инвестиций для развития транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры СЭЗ "Бухоро-агро" на основе ее генерального плана, утвержденного в установленном порядке. 15. Согласиться с предложениями Министерства строительства Республики Узбекистан и хокимията Бухарской области об определении: заказчиком по разработке генерального плана, а также по строительству и реконструкции дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры СЭЗ "Бухоро-агро" инжиниринговой компании "Служба единого заказчика" при хокимияте Бухарской области;

генеральной проектной организацией по разработке генерального плана СЭЗ "Бухоро-агро" проектно-изыскательского института ООО "Кишлок курилиш лойиха". 16. Инжиниринговой компании "Служба единого заказчика" при хокимияте Бухарской области совместно с ООО "Кишлок курилиш лойиха" в двухмесячный срок обеспечить разработку и по согласованию с Административным советом свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области внесение на утверждение проекта генерального плана СЭЗ "Бухоро-агро" в установленном порядке.



17. Узбекскому агентству автомобильного транспорта, АО "Узбекистон темир йуллари", Государственному таможенному комитету совместно с хокимиятом Бухарской области в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по созданию логистических центров и таможенных постов для своевременного и качественного обслуживания участников СЭЗ "Бухоро-агро".



18. Министерству иностранных дел: возложить на посольства Республики Узбекистан в Турецкой Республике, Республике Корея, Федеративной Республике Германия, Королевстве Испания, Государстве Израиль, Российской Федерации, Китайской Народной Республике и другие дипломатические представительства республики за рубежом обязанности по содействию в привлечении иностранных инвесторов, а также иностранных кредитных линий для реализации проектов, в том числе по созданию современных энергосберегающих тепличных хозяйств на территории СЭЗ "Бухоро-агро";

по заявкам хокимията Бухарской области обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз для иностранных специалистов, привлекаемых на работу по организации современных тепличных хозяйств, создаваемых на территории СЭЗ "Бухоро-агро", без взимания консульских и иных сборов. 19. Министерству внутренних дел по заявкам хокимията Бухарской области обеспечить в установленном порядке выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление по месту проживания в Республике Узбекистан иностранных специалистов, привлекаемых на работу по организации современных тепличных хозяйств, создаваемых на территории СЭЗ "Бухоро-агро", без взимания государственной пошлины.



20. Министерству занятости и трудовых отношений по заявкам хокимията Бухарской области обеспечить выдачу (продление) в установленном порядке разрешений на привлечение в республику иностранных специалистов для работы на предприятиях, в том числе в тепличных хозяйствах, создаваемых на территории СЭЗ "Бухоро-агро", а также выдачу (продление) им подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.



21. Министерству сельского хозяйства:



а) совместно с Академией наук, Министерством инновационного развития Республики Узбекистан, ХК "Узбекозиковкатхолдинг", АО "Национальная энергосберегающая компания" в двухмесячный срок разработать рекомендации по созданию современных энергосберегающих тепличных комплексов (теплиц) с оптимальными условиями в зависимости от особенностей региона (места) их расположения, специализации теплицы и других факторов, влияющих на эффективность тепличного хозяйства;



б) совместно с Академией наук, Министерством инновационного развития Республики Узбекистан и Ташкентским государственным аграрным университетом: в месячный срок организовать для руководителей и специалистов тепличных хозяйств цикл учебных семинаров по вопросам управления тепличными хозяйствами, в том числе производства и экспорта сельскохозяйственной продукции;

принять меры по стимулированию научно-исследовательских работ и инновационных разработок в области создания и развития современных тепличных хозяйств, а также по организации повышения квалификации специалистов на основе передового опыта зарубежных стран в данной сфере. 22. Узбекской государственной инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Кабинете Министров, Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике совместно с заинтересованными ведомствами в двухмесячный срок с выездом на места провести в разрезе областей и районов (городов) тщательную инвентаризацию действующих тепличных хозяйств с целью изучения эффективности и рациональности использования в них энергоресурсов, по итогам внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан отчет с предложениями по совершенствованию работы в данном направлении.



23. Государственному комитету по инвестициям совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей премьер-министра Республики Узбекистан Холмуродова С. Р., Мирзаева З. Т., генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О. Б. и хокима Бухарской области Барноева У. И.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи