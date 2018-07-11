В Узбекистане построят атомную электростанцию

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реализации организационно-технических мероприятий по созданию в стране атомной энергетики для удовлетворения потребностей промышленности и населения.

По информации пресс-службы главы государства, в настоящее время потребность в электроэнергии в нашей стране составляет 69 миллиардов кВт/час. Почти 85 процентов этой энергии вырабатывается за счет сжигания газа и угля, оставшиеся 15 процентов производятся гидроэлектростанциями. Для выработки электроэнергии расходуется 16,5 миллиарда кубометров природного газа, 86 тысяч тонн мазута и 2,3 миллиона тонн угля.

С развитием экономического и производственного сектора, увеличением численности и повышением уровня жизни населения потребность в электроэнергии будет возрастать. В данной связи в Узбекистане в сотрудничестве с Госкорпорацией "Росатом" (Россия) достигнуто соглашение о строительстве к 2028 году атомной электростанции из двух энергоблоков мощностью 1 тысяча 200 мегаватт каждый, что позволит сэкономить 3,7 миллиарда кубометров природного газа.

В ходе совещания обсуждались организационно-техническая и практическая работа, связанная со строительством и эксплуатацией, обеспечению безопасности атомной электростанции, даны указания по тщательной разработке мероприятий на каждом этапе реализации проекта, строгому контролю за эффективностью проводимой работы.

Отмечалась необходимость создания в стране нормативно-правовой базы, касающейся новой сферы, разработки проекта Закона “Об использовании атомной энергии” и соответствующего постановления с учетом их соответствия требованиям МАГАТЭ и международным актам.

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов в Ташкенте планируется открытие филиала Московского инженерно-физического института.

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