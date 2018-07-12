



МИД Узбекистана посетил посол Словении



ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения (с резиденцией в Москве) Примож Шелиго, прибывший с рабочим визитом в Ташкент. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-словенского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами Европейского Союза, возобновления практики проведения межмидовских политических консультаций, активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи