МИД Узбекистана посетил посол Словении

МИД Узбекистана посетил посол Словении12.07.2018 10:49
ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения (с резиденцией в Москве) Примож Шелиго, прибывший с рабочим визитом в Ташкент.
Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-словенского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами Европейского Союза, возобновления практики проведения межмидовских политических консультаций, активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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