



Погода в Узбекистане на 14 июля



ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 22-24о, днем 38-40о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о. в Бухарской и Навоийской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 36-41о. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 36-41о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 25-30о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи