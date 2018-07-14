



Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации Всемирного банка



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой прибывшей с рабочим визитом в страну делегации Всемирного банка вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, ЖКХ, энергоэффективных технологий, сельского хозяйства и АПК, управления водными ресурсами, образования и здравоохранения, гражданской авиации и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи