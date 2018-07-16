



Погода в Узбекистане на 17 июля



ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-24о, днем 38-40о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о. в Бухарской и Навоийской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, по пустынной зоне местами до 30о, днем 38-43о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 36-41о. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 36-41о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-26о, днем 36-41о. в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 26-31о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи