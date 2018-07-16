



Главы правительств Узбекистана и Таджикистана встречаются в Фергане



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада. Визит предпринят в преддверии предстоящей узбекско-таджикской встрече на высшем уровне. В ходе встречи в Фергане с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым будут обсуждены общие актуальные вопросы развития межгосударственного взаимодействия, а практические аспекты сотрудничества рассмотрят члены правительственных делегаций двух стран на серии двусторонних встреч. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи