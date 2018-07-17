Погода в Узбекистане на 18 июля

Погода в Узбекистане на 18 июля17.07.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 июля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-24о, днем 38-40о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, по пустынной зоне местами до 30о, днем 38-43о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 36-41о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 36-41о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-26о, днем 36-41о.
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в горных районах Республики:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 26-31о.
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УЗИНФОРМ