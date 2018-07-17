



МИД Узбекистана посетил представитель МИД Японии



ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля ведомство внешней политики Узбекистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ташент заместитель министра иностранных дел Японии Кадзуюки Наканэ. В ходе состоявшихся переговоров стороны провели обмен мнениями по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония", актальным проблемам региональной и мировой политики, представляющим взаимный интерес, обсудили пути активизации взаимодействия по линии парламента, МИД, культурно-гуманитарных обменов и расширения туристических связей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи