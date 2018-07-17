В Оше подвели итоги определения двух участков узбекско-кыргызской границы

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля в Оше завершились очередные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации совместной Государственной границы.

В течение недели стороны подводили итоги совместных полевых обследований, проведенных со 2 по 7 июля на участках, расположенных в пределах Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по смежеству Баткенской и Джалалабадской областями Кыргызстана.

По результатам совместных полевых обследований определены прохождения линии границы по двум участкам, в том числе Гава и частично по Гавасаю.

УЗИНФОРМ