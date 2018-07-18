



Эксперты ЦПДИ: одна из проблем Оренбургской области - наркотрафик афганского героина из Казахстана



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. Жизням и здоровью 275 млн. человек во всем мире, в том числе 5 млн. российских наркопотребителей, угрожают растущие масштабы транснациональной наркопреступности. Такая статистика приведена в официальном комментарии Центра прогрессивных демократических инициатив (ЦПДИ), который посвящен ежегодному экспертному Всемирному докладу о наркотиках (World Drug Report 2018).



Доклад был обнародован 26 июня Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), известном также как ЮНОДК (UNODC). Представляя документ, глава УНП Юрий Федотов констатировал, что «наркорынки продолжают расти, производство кокаина и опиума достигает рекордных уровней».



За период 2016-2017 годов прирост объемов производства опиумной продукции составил 65%. Из 10,5 тыс. тонн 9 тыс. тонн произведено в Афганистане, в районе «Золотого Полумесяца».



Кроме «балканского маршрута», основной объем контрабанды афганских опиатов и героина транспортируется по «северному маршруту», известном также как «шелковый путь» через Таджикистан, Кыргызстан, частично через Узбекистан в Казахстан и далее в Россию.



Годовая емкость российского наркорынка ежегодно оценивается в среднем в 70 тонн героина (20% общемирового потребления) или 14 млрд долларов США. 30 тысяч российских наркопотребителей каждый год умирают из-за передозировки. Ежегодные потери экономики страны сравнимы с 2,5% ВВП.



Эксперты ЦПДИ также обратили отдельное внимание на статью «Оренбургский рубеж. Как наркотрафик атакует Россию», опубликованную информационным агентством «Лента Урал», где рассказывается о наркоситуации в Оренбургской области, в частности, про город Орск в 5 км от «полупрозрачной» границы с Казахстаном.



Как подсчитали российские СМИ, 48 тысяч из 230 тысяч жителей Орска были фигурантами уголовных дел и отбывали наказание. Самый высокий в РФ уровень заболеваемости ВИЧ – 8 тысяч больных (3,5% населения), также зафиксирован именно в Орске. Один из каналов по легализации теневых доходов от всевозможной контрабанды - казино в Казахстане, где законом официально разрешены преферанс и азартные игры.



В этом контексте в публикации на сайте ИА «Лента Урал» упомянут экс-президент Орской городской федерации спортивного преферанса (ОГФСП) Владислав Карпухин, который на фоне экономического кризиса загадочными путями заработал 10 млн евро. Эти деньги он потом инвестировал в покупку объектов коммерческой недвижимости в престижном жилом комплексе «На Театральной», что в Центральном микрорайоне Центрального района Сочи.



В этих помещениях сейчас расположены принадлежащие Карпухину или связанным с ним лицам массажный салон «Вай-Тай» (Whai Thai) и кулинарные заведения семейства «Карпухина кухня» - итальянская траттория «Феттуччине» (Fettuccine) и гастрономический ресторан «Баран-Рапан» (Baran-Rapan).



С именем Карпухина связывают и самый скандальный самострой в Сочи - двухэтажный ночной лаунж-бар на крыше ЖК «На Театральной», а также лифт, незаконно прикрепленный к балконам квартир и заглубленный прямо на муниципальной земле.



Со стороны городской администрации Сочи протекцию сомнительному проекту может оказывать бывший работник МВД Казахстана, вице-мэр по строительству Иван Бомбергер. Сам Карпухин состоит в Совете по культуре при сочинском градоначальнике Анатолии Пахомове.



Представители ЦПДИ солидарны с точкой зрения журналистов ИА «Лента Урал», что безработица, проституция, СПИД, злоупотребление наркотиками и алкоголем являются врожденными пороками дикого постсоветского капитализма и характерны не только для Орска, но и множества других провинциальных моногородов на «постсоветском пространстве». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи