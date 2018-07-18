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В Узбекистане упорядочат трудоустройство населения
18.07.2018 10:07

ТАШКЕНТ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения".

Документ гласит:

"В республике принимаются действенные меры по реализации ежегодно утверждаемых программ по обеспечению занятости населения, совершенствованию механизмов трудоустройства на вакантные и квотируемые рабочие места, развитию эффективных форм самозанятости.

Принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование деловой активности и предпринимательской инициативы населения, обеспечение занятости социально уязвимых слоев населения, повышение доступности, качества и оперативности государственных услуг по обеспечению занятости населения.

Несмотря на это, в регионах все еще сохраняется высокий уровень напряженности на рынке труда, остаются нерешенными вопросы создания постоянных рабочих мест, обеспечения занятости молодежи, женщин, членов малообеспеченных семей, особенно в сельской местности, а также упорядочения процессов внешней трудовой миграции.

Остается низким уровень кредитных, финансовых, консультационно-информационных и других востребованных услуг для населения и субъектов предпринимательства в сфере трудоустройства.

Профессиональная подготовка и переподготовка производственных кадров зачастую проводится без учета текущих и перспективных потребностей отраслей экономики, их возможностей и ресурсов, в результате чего на рынке труда по отдельным специальностям наблюдается образование дефицита квалифицированных кадров.

В целях обеспечения реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, повышения эффективности работы государственных органов по обеспечению занятости населения, формирования благоприятных условий для вовлечения населения в трудовую деятельность, а также стимулирования деятельности субъектов предпринимательства, создающих новые рабочие места:

1. Одобрить разработанную Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством финансов Республики Узбекистан "Дорожную карту" по совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения согласно приложению.

2. Установить, что:

  • для Государственного фонда содействия занятости при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан (далее – Фонд содействия занятости) в 2018 году будет выделено 150 миллиардов сумов за счет дополнительных поступлений в Республиканский бюджет, а начиная с 2019 года в параметрах бюджета будут предусматриваться дополнительные средства в сумме не менее 300 миллиардов сумов;
  • с 15 июля 2018 года источники формирования средств Фонда стимулирования труда работников и укрепления материально-технической базы органов по труду (далее – Фонд стимулирования труда) расширяются за счет увеличения с 5 до 10 процентов размера отчислений Фонда содействия занятости в Фонд стимулирования труда;
  • доходы в объеме 50 процентов, получаемые от размещения свободных остатков средств внебюджетных фондов при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан на депозиты в коммерческих банках, направляются в Фонд стимулирования труда.

3. Согласиться с предложением Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента о создании региональных фондов стимулирования создания новых рабочих мест при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента (далее – региональные фонды) в форме государственных учреждений.

Определить источниками формирования средств региональных фондов:

  • ежеквартальные поступления в размере до 40 процентов от перевыполнения прогнозных параметров доходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и г. Ташкента;
  • гранты и безвозмездную помощь отечественных, зарубежных и международных организаций;
  • средства благотворителей – физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан, предоставляемые в установленном порядке;
  • другие источники, не запрещенные законодательством.

4. Определить основными задачами региональных фондов:

  • открытие кредитных линий в коммерческих банках республики для последующей кредитной поддержки субъектов предпринимательства, предусматривающих создание устойчивых рабочих мест, особенно в сельской местности;
  • создание в трудоизбыточных районах на условиях государственно-частного партнерства предприятий, предусматривающих создание новых рабочих мест преимущественно для социально уязвимых слоев населения, с условием дальнейшей реализации доли региональных фондов в созданных предприятиях частным партнерам;
  • реализацию других мероприятий, направленных на создание рабочих мест и обеспечение занятости населения по решениям председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента.

5. Освободить региональные фонды в части доходов от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды с целевым направлением высвобождаемых средств на реализацию основных задач региональных фондов.

Министерству занятости и трудовых отношений совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в двухнедельный срок обеспечить утверждение типового устава регионального фонда.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента в месячный срок утвердить уставы региональных фондов на основе утвержденного типового устава.

6. Определить, что:

а) не менее 50 процентов средств, выделяемых Фонду содействия занятости из Республиканского бюджета, и средства региональных фондов, формируемые в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления, направляются преимущественно на открытие кредитных линий в АКБ "Микрокредитбанк", АКБ "Агробанк" и АКБ "Халк банки" для последующего выделения указанными банками микрокредитов на реализацию в районах и городах республики малых и мини-проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест;

б) микрокредиты выделяются субъектам малого предпринимательства, фермерским и дехканским хозяйствам, субъектам семейного предпринимательства для:

  • организации теплиц, приобретения семян, саженцев, скота и птицы, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, оросительных устройств (насосы, артезианские скважины и др.) в целях развития производства в личных подсобных и дехканских хозяйствах;
  • приобретения современного мини-оборудования и сырья для переработки, хранения и фасовки сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, продовольственных и непродовольственных потребительских товаров;
  • создания и оснащения предприятий в сфере услуг, особенно бытовых, ремонтных, образовательных, медицинских, информационно-коммуникационных и иных востребованных видов услуг;
  • развития надомного труда, особенно среди женщин, в сельских районах;
  • других направлений, с учетом производственной специализации районов и городов, имеющихся минерально-сырьевых, земельных, сельскохозяйственных и других ресурсов;

в) микрокредиты предоставляются в сумме до 500-кратного размера минимальной заработной платы сроком до 3-х лет, с льготным периодом 6 месяцев, по процентной ставке в размере 50 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, включая маржу коммерческого банка в размере 50 процентов от ставки выделяемого кредита.

При этом микрокредиты могут выделяться без залогового обеспечения безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, гражданам, вернувшимся из трудовой миграции, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, членам малообеспеченных семей и другим социально уязвимым слоям населения в сумме не более 100-кратного размера минимальной заработной платы.

Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок утвердить порядок выделения микрокредитов, предусмотренных в абзаце втором подпункта "в" настоящего пункта.

7. Установить, что:

  • индивидуальные предприниматели, организовавшие в сельских районах, за исключением населенных пунктов численностью населения более 5 тысяч человек, деятельность по оказанию парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви, а также организовавшие общественные бани, освобождаются от уплаты всех налогов до 1 июля 2023 года;
  • индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника;
  • субъекты семейного предпринимательства без образования юридического лица вправе нанимать до 3 постоянных работников, с заключением с ними трудового договора, а также привлекать в качестве участников субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица других близких родственников, достигших трудоспособного возраста, включая супругов детей и внуков, достигших трудоспособного возраста, братьев и сестер, их супругов и детей, достигших трудоспособного возраста;
  • индивидуальные предприниматели, впервые получившие микрокредит в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления, освобождаются от уплаты фиксированного налога в течение 6 месяцев с даты его получения;
  • индивидуальные предприниматели уплачивают ежемесячный фиксированный налог от услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3 тонн по ставке в 2-кратном размере минимальной заработной платы.

8. Министерству занятости и трудовых отношений, Министерству финансов Республики Узбекистан ввести в действие с 1 августа 2018 года систему страхования по безработице за счет средств Фонда содействия занятости, предусматривающую предоставление единовременных субсидий:

  • безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, желающим начать предпринимательскую деятельность, на оплату расходов по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации малых предприятий и микрофирм – в размере 2 минимальных заработных плат;
  • организациям, принявшим на работу лиц из числа социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с инвалидностью, сверх установленного зарезервированного минимального количества (квоты), – в размере 2 минимальных заработных плат ежемесячно за каждого принятого работника, с условием сохранения занятости принятых на работу лиц данной категории в течение не менее 12 месяцев с даты превышения минимального количества (квоты);
  • работодателям для финансирования затрат на профессиональное обучение и повышение квалификации работников из числа социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с инвалидностью, принятых на работу по направлению центров содействия занятости населения, – в размере 3 минимальных заработных плат на каждого работника.

9. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить:

  • выделение грантов учреждениям профессионального образования из Фонда содействия занятости для финансирования затрат на профессиональное переобучение безработных лиц, зарегистрированных в центрах содействия занятости населения, особенно девушек и женщин из малообеспеченных семей;
  • совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан проработку вопроса внедрения с 2018/2019 учебного года в общих средних образовательных учреждениях программы профессиональной ориентации, предусматривающей проведение курсов профессиональной ориентации для учеников старших классов, с созданием ситуационных кабинетов, оснащенных мультимедийными средствами, описывающими основные характеристики и профессиональные стандарты профессий, которыми хотят овладеть учащиеся;
  • совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике внедрение с 1 сентября 2018 года механизма учета в качестве занятых граждан, работающих в личных подсобных хозяйствах на основании подтверждающих сведений руководителей секторов по социально-экономическому развитию, органов самоуправления граждан и заявлений граждан;
  • широкое разъяснение среди населения и субъектов предпринимательства, в том числе в средствах массовой информации, сути и значения настоящего постановления.

10. Министерству занятости и трудовых отношений совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н., заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д. А. и министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Кудбиева Ш. Д.".

УЗИНФОРМ

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