Глава МИД Узбекистана принял делегацию Катара

ТАШКЕНТ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Государства Катар во главе с начальником департамента по делам Азии МИД Халедом Ибрахимом аль-Хамаром. Их принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития мегосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, транспорта и связи, культурно-гуманитарной, туристической и других.

Стороны достигли соглашения о создании и начале деятельности Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проведении 2-го раунда межмидовских политических консультаций.

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