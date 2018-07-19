



МИД Узбекистана посетила посол США



ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля МИД Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен. Визит был предпринят для проведения встречи со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым, в ходе которой стороны обсудили практические аспекты взаимодействия Узбекистана и США в контексте реализации Ташкентской декларации от 27 марта текущего года, принятой по итогам международной конференции по Афганистану. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи