Погода в Узбекистане на 21 июля

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 июля, погода по прогнозам синоптиков:

21-23 июля по Узбекистану сохранится очень жаркая погода с температурой на 5-7о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-43о, по северу, югу и пустынной зоне до 44-45о.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям возможен гармсиль.

21-23 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

в Ташкенте : Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25о, днем 39-41о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 25-30о, днем 40-45о. в Бухарской и Навоийской областях:



Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, по пустынной зоне до 30о, днем 40-45о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 38-43о. в Ташкентской области:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 38-43о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 40-45о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 38-43о. в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21о, днем 30-35о.

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