Посол Канады завершает миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады (с резиденцией в Москве) Джон Рональд Кер посетил ведомство внешней политики Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Встреча была организована в связи с завершением срока пребывания посла на посту (с июня 2014 года) и посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах.

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