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Определена стратегия действий по созданию атомной энергетики в Узбекистане
21.07.2018 12:08

ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по развитию атомной энергетики в Республике Узбекистан".

Документ гласит:

"Осуществляемая в стране активная инвестиционная политика, направленная на расширение действующих и создание новых производственных мощностей, а также широкомасштабные работы по улучшению уровня и качества жизни населения требуют обеспечения надежными источниками энергоресурсов, потребность в которых возрастает из года в год.

Вместе с тем потребности экономики и населения республики в энергоресурсах в настоящее время покрываются за счет использования невозобновляемых источников энергии, преимущественно углеводородного сырья, ресурсы которых ограничены. При этом, располагая огромными запасами уранового сырья, в стране практически не задействован потенциал атомной энергетики.

В целях удовлетворения растущих потребностей населения и экономики страны в электрической энергии, а также обеспечения устойчивого энергоснабжения за счет увеличения генерирующих мощностей, диверсификации энергетического сектора, мирного использования атомной энергии и внедрения передовых инновационных технологий по данному направлению:

1. Создать Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Агентство "Узатом").

Установить, что Агентство "Узатом":

  • является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики;
  • входит в состав Комплекса Кабинета Министров по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности;
  • финансируется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Агентства "Узатом" в области мирного использования атомной энергии:

  • подготовку предложений по приоритетным направлениям государственной политики в сфере мирного использования атомной энергии, включая разработку нормативно-правовых актов;
  • разработку и реализацию государственных программ развития атомной энергетики в Республике Узбекистан, привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для реализации проектов в области атомной энергетики;
  • заключение соглашений и договоров по проектированию, строительству и эксплуатации объектов атомной энергетики с внедрением современных технологий и оборудования, отвечающих международным требованиям промышленной и экологической безопасности;
  • подготовку и реализацию комплексных мер по развитию атомной науки и ядерных технологий, проектов фундаментальных исследований, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ, внедрение передовых технологий;
  • обеспечение развития и безопасного функционирования исследовательских и энергетических атомных реакторов, ядерно-физических установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиационных источников, захоронения радиоактивных отходов;
  • совершенствование системы радиационной и ядерной безопасности объектов республики с разработкой совместно с другими министерствами и ведомствами плана мероприятий по предупреждению ядерных аварий и радиационных аварийных ситуаций;
  • обеспечение нераспространения ядерных материалов и технологий, радиоактивных материалов, реализацию мероприятий по физической защите и обеспечению ядерной и радиационной безопасности;
  • организацию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе в ведущих зарубежных институтах;
  • осуществление международного сотрудничества и взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, Европейским сообществом по атомной энергии и другими международными организациями;
  • развитие совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами сотрудничества с международными финансовыми институтами, странами-донорами, компаниями и банками в целях привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий в сферу атомной энергетики.

3. Образовать при Агентстве "Узатом" Научно-технический и экспертный совет с включением в его состав представителей Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Академии наук Республики Узбекистан, ГИ "Саноатгеоконтехназорат", Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, других заинтересованных министерств и ведомств, а также международных экспертов в сфере развития атомной энергетики.

Определить, что принятие решений по стратегическим вопросам развития атомной энергетики осуществляется на основе заключений Научно-технического и экспертного совета Агентства "Узатом".

4. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

  • в недельный срок разработать и внести в установленном порядке проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
  • в срок до 1 октября 2018 года разработать и внести в установленном порядке в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект Закона Республики Узбекистан "Об использовании атомной энергии в мирных целях".

5. Агентству "Узатом", Академии наук Республики Узбекистан, Государственному комитету по инвестициям совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить подготовку и внесение для утверждения:

  • до 20 декабря 2018 года – проекта Концепции развития атомной энергетики в Республике Узбекистан на период 2019-2029 годов (далее – Концепция);
  • до 1 июня 2019 года – портфеля инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики в Республике Узбекистан в соответствии с разработанной Концепцией;
  • до 1 ноября 2019 года – проекта Государственной программы развития атомной энергетики в Республике Узбекистан на период 2019-2029 годов (далее – Программа), а также комплекса мер по обеспечению своевременной реализации Концепции и Программы.

При разработке проектов Концепции и Программы обратить особое внимание на решение следующих вопросов:

  • комплексное видение и стратегические задачи по реализации приоритетных направлений развития атомной энергетики в Республике Узбекистан;
  • строительство объектов атомной энергетики и соответствующей инфраструктуры с применением современных передовых технологий, обеспечивающих высокий уровень промышленной и экологической безопасности;
  • организацию надзора за ядерной и радиационной безопасностью, включая утилизацию отходов и хранение отработавшего ядерного топлива;
  • подготовку специалистов в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан и за рубежом, а также их стажировку в ведущих зарубежных компаниях в сфере атомной энергетики.

6. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Агентством "Узатом", Министерством экономики и Министерством финансов в срок до 1 декабря 2018 года внести предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан:

  • по квотам приема в Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Самаркандский государственный университет для подготовки кадров высокой квалификации в сфере атомной энергетики;
  • по обучению и прохождению стажировок студентов в зарубежных образовательных учреждениях по конкретным специальностям атомной энергетики.

7. Государственному комитету по инвестициям совместно с Министерством финансов, Министерством экономики Республики Узбекистан, другими заинтересованными ведомствами обеспечить системную работу с зарубежными (международными) финансовыми институтами и другими иностранными донорами по привлечению кредитов и грантов для развития атомной энергетики.

8. Министерству юстиции совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.".

УЗИНФОРМ

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