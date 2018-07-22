



В Узбекистане продлили сроки действия небиометрических паспортов



ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана сообщил, что в целях создания благоприятных условий для граждан при обмене и получении биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан, постановлением правительства Республики Узбекистан от 30 июня 2018 года №494 установлен следующий порядок.



В частности, действие паспорта гражданина Республики Узбекистан небиометрического образца продлено:



- на территории республики - до 31 декабря 2019 года;



- на территории иностранного государства - до окончания срока его действия.



При этом граждане Республики Узбекистан будут выезжать из Узбекистана только по биометрическим паспортам.



Паспорт небиометрического образца гражданина Республики Узбекистан, для граждан, находящихся на территории иностранного государства, будет действителен для въезда на территорию Узбекистана, в том числе, транзитом через территории третьих государств, до окончания срока его действия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи