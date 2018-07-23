Глава МИД Узбекистана вернулся из Кыргызстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила Кыргызстан.

Поездка была предпринята с целью участия в состоявшейся в городе Чолпон-Ата встрече глав МИД государств Центральной Азии, в ходе которой были обсуждены вопросы выработки общей стратегии по развитию стран региона, углублению многостороннего сотрудничества, прежде всего, в сферах экономики и торговли, обеспечения безопасности, транспорта и связи.

По итогам заседания было принято Совместное заявление.

В рамках визита глава МИД Узбекистана также провел встречу со своим кыргызским коллегой Эрланом Абдылдаевым, которая была посвящена ключевым вопросам двусторонней повестки дня, в том числе, по делимитации межгосударственной границы и пунктам пропуска.

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