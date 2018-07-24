



В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества стран ЦА и США



ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в Ташкенте было проведено очередное заседание Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества "Центральная Азия - США" ("С5+1"), для участия в котором в Узбекистан прибыли представители всех государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.



В ходе мероприятия был проведен обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, в том числе укреплению сотрудничества в противодействии угрозам экстремизма, терроризма, обеспечении безопасности границ, обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия в области урегулирования ситуации в Афганистане.



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